İYİ Parti İl Başkanlarından açıklama: Yaşananları sokak sokak anlatacağız

İYİ Parti'nin 81 il başkanlığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili ortak bir açıklama yapıldı. Açıklamayı okuyan Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım,

Bugün İYİ Parti grup toplantısında, Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun iktidara uyarısı ve milletimize çağrısını ülkemizin her köşesine taşıyacağız. İstanbul'da bu sabah, şafak vakti yaşanan ve darbe dönemlerini aratmayan saçmalığı, il il, ilçe ilçe, sokak sokak milletimize anlatacağız

dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da otelde düzenlenen toplantıda başkanlık divanı üyeleri ve il başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantının ardından İYİ Parti'nin 81 il başkanlığı tarafından Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına dair ortak açıklama yapıldı. Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım tarafından okunan açıklamada, İYİ Parti İl Başkanları olarak; bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantımızda, Sayın Genel Başkanımızın yaptığı hayati ve tarihi uyarıları dikkatle dinledik. Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi; İYİ Parti, Cumhuriyet'e, demokrasiye, hukuka, bunun yanında toplumsal bir sözleşme olan anayasa ve yasalara bağlı siyaset anlayışıyla, bu değerlerimiz hilafına atılan ve atılacak her adımın karşısındadır

denildi.

Türkiye'nin Her Köşesinde Siyaset Yapıyoruz

Bizler Türkiye'nin her köşesinde siyaset yapan il başkanları olarak, milletimizin sıkıntıları ve kaygılarının en yakın tanıklarıyız. Türk milleti büyük zorluklarla mücadele ederken, sorunları çözmekle görevli iktidar sahiplerinin, şahsi ikballeri ile ilgili hesaplar peşinde olduklarının da en yakın şahitleriyiz. Bugün İYİ Parti grup toplantısında, Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun iktidara uyarısı ve milletimize çağrısını ülkemizin her köşesine taşıyacağız. İstanbul'da, bu sabah, şafak vakti yaşanan ve darbe dönemlerini aratmayan saçmalığı, il il, ilçe ilçe, sokak sokak milletimize anlatacağız. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuku, adaleti çiğneyen bir iktidar, kendi meşruiyetini de çiğnemiş, hatta sonlandırmış demektir.Bu açıklamalarla birlikte, İYİ Parti'nin Türkiye genelinde demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusundaki hassasiyeti bir kez daha vurgulanmış oldu.