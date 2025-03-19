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Ali Nuhoğlu 40 milyon TL'yle kaçarken yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan Ali Nuhoğlu, yanındaki 40 milyon TL ile kaçarken yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2025 20:58, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 22:13
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen örgütlü suçlar soruşturması çerçevesinde, şüpheliler arasında yer alan Ali Nuhoğlu'nun 40 milyon lirayla evinde yakalandığı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Ali Nuhoğlu'nun Yakalanması

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, değeri 50 milyon lira olan üç villayı Ekrem İmamoğlu'na 15 milyon liraya devretmesiyle gündeme gelen Ali Nuhoğlu'nun, 40 milyon lirayla beraber evinde yakalandığı öğrenildi.

Telefonu Evde Bırakıp Yurt Dışına Çıktı

İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un "danışmanı" olarak kendini tanıtan ve soruşturma kapsamında aranan Emrah Bağdatlı'nın iki hafta önce yurt dışına çıktığı belirlendi. Firari Bağdatlı'nın, kendi üzerine kurduğu firmalarla sadece Medya AŞ üzerinden 2022-2024'te 60'tan fazla ihale aldığı tespit edildi. Bağdatlı'nın, KİPTAŞ ve Kültür AŞ'den birçok ihale aldığı, kendi yanında çalışan yaklaşık 35 kişinin üzerine de reklam firması kurup ihaleler aldığı, bu şirketlerin birçoğunun aynı adreslerde olduğu ve aynı dosyalara fiyat teklifi verdikleri belirlendi.

Yurt Dışına Çıkış Planı

Soruşturma kapsamında takip edilen şüpheli Bağdatlı'nın, 5 Mart'ta ABD'nin Houston kentine 6 Mart günü saat 08.45'te hareket etmesi planlanan uçak seferi için bilet alarak yurt dışına çıkış yapacağı izlenimi verdiği anlaşıldı. Evin önünde bekleyen ve sinyal takibi yapan polisleri atlamak için telefonunu evde bırakan Bağdatlı'nın, 5 Mart günü saat 18.38'de 34 BCK 004 plakalı otomobille İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptığı belirlendi.

87 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bu arada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada İBB Başkanı İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 7 şüpheliden 4'ünün gözaltına alındığı, 3 şüphelinin ise firari olduğu öğrenildi. Örgütlü suçlar yönünden yürütülen soruşturmada ise 83 şüphelinin gözaltına alındığı, firari 10 şüpheliden 7'sinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

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