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İmamoğlu'nun ortağı olduğu inşaat şirketine el konuldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu şirkete el konuldu. Suç örgütü iddialarıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2025 21:12, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 21:26
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İmamoğlu'nun ortağı olduğu inşaat şirketine el konuldu

İstanbul'da önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında çeşitli suçlamalarla soruşturma başlattı. Bu suçlamalar arasında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" yer alıyor. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla soruşturma sürüyor. Bu kapsamda, bugün elde edilen MASAK raporları doğrultusunda, İmamoğlu'nun ortağı olduğu şirkete savcılığın talebi üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el konulmasına karar verildi.

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