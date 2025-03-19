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İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'ndan Bütünleşik Muhalefet Çağrısı

İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek ziyaretinde bulunan İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, muhalefetin birleşik duruş sergilemesi gerektiğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2025 22:16, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 22:34
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İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'ndan Bütünleşik Muhalefet Çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu,

Karşınızdaki kolektif kötülüğü mağlup etmenin yegane yolu bütünleşik muhalefettir, muhalefet partilerinin birleşmesi değil. Muhalefet edilecek unsurlara doğru ve yek bir duruş sergilenmelidir. Bu 23 yıllık karanlığı dağıtmak için bütün ışıkları bir araya getirmeliyiz.
dedi. Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmasının ardından belediyenin Saraçhane'deki binasını ziyaret ederek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bir araya geldi. Görüşme sonrası gazetecilere açıklama yapan Dervişoğlu, CHP'lilere ve İstanbullulara geçmiş olsun dileklerini iletti. Tüm bu olanların milleti korkutmak amacıyla yapıldığını öne süren Dervişoğlu, Bugünün şartlarına baktığımızda hukuk ve adalet adına konuşacak çok fazla şey kalmamış gibi görünüyor.
dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yaklaşık 2 aydır tutuklu olduğunu hatırlatan Dervişoğlu, Karşınızdaki kolektif kötülüğü mağlup etmenin yegane yolu bütünleşik muhalefettir, muhalefet partilerinin birleşmesi değil. Muhalefet edilecek unsurlara doğru ve yek bir duruş sergilenmelidir. Bu 23 yıllık karanlığı dağıtmak için bütün ışıkları bir araya getirmeliyiz.

diye konuştu.

Bütünleşik Muhalefet Konusu

Bütünleşik muhalefet konusunun görüşmede konuşulup konuşulmadığı sorulan Dervişoğlu,

Konuştuk. Geride bıraktığımız süreçte yaşanmış o ittifak görüşmelerinden farklı bir bakış açısı. Bütünleşik kavramını ben ilk kez kullanmıyorum, TBMM'de de dile getirdim.
dedi. Dervişoğlu, Buradan Ankara'ya mı geçeceksiniz yoksa somut olarak CHP'nin yanında mı olacaksınız? sorusuna, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ailesini ziyaret edeceğim. Sonra da Ankara'ya döneceğim. Özgür Özel Bey'e de söyledim, ihtiyaç halinde burada bulunmaktan geri durmayacağım.

yanıtını verdi.

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