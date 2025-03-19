Ulaşıma kar engeli: İşte ulaşıma kapanan yollar

Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle Kayseri-Nevşehir kara yolu tüm araçlara kapatıldı.

Ekipler, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yozgat'ı çevre illere bağlayan bazı kara yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Sorgun-Kayseri kara yolunun yoğun tipi ve tır kazaları nedeniyle araç trafiğine geçici olarak kapatıldığı belirtildi.

Yozgat-Boğazlıyan yolunun 49. ve 75. kilometreleri arasındaki bölümün, tır ve çekici araç trafiğine kapatıldığı bilgisi verilen paylaşımda, Akdağmadeni ilçesinden Sivas istikametine seyir halindeki bir tırın makaslama yapması nedeniyle yolun trafiğe kapatıldığı, ekiplerin yolun açılması için gerekli müdahaleleri yaptığı ifade edildi.

Sarıkaya ilçesi ile Sorgun'un Doğankent beldesi güzergahında olumsuz hava şartları ve tipi nedeniyle kamyon ve tır benzeri büyük araçların geçici süreyle geçişlerine izin verilmediği kaydedildi.

Paylaşımda, vatandaşların can ve mal güvenliği için alınan bu önleme anlayışla uymaları ve meteorolojik gelişmeleri takip etmeleri istendi.