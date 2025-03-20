MGK bugün toplanacak

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de önemli bir toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantıda, Türkiye'nin terörle mücadele süreci, Suriye'deki gelişmeler ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları gibi kritik konular ele alınacak. Ayrıca, toplantıda diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri de görüşülecek.

Terörsüz Türkiye Süreci Gündemde

Toplantının en önemli başlıklarından biri, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yapılan çalışmalar olacak. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile terör örgütü PKK'ya karşı elde edilen başarılar değerlendirilecek. İmralı'nın yaptığı kendini feshetme çağrısı ve sonrasında yaşanan gelişmeler masaya yatırılacak. Türkiye'nin kırmızı çizgisi, örgütün tüm uzantılarıyla silah bırakmasıdır.

Suriye ile İlgili Temaslar Değerlendirilecek

Türkiye, bölgedeki barış ve istikrarın sağlanmasını amaçlıyor. Bu kapsamda, Milli Güvenlik Kurulu'nda Suriye konusu da detaylı bir şekilde ele alınacak. Şam yönetimi ile SDG arasında varılan mutabakat hakkında değerlendirmeler yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye temasları hakkında kurul üyelerine bilgi sunacak.

İsrail'in Gazze Saldırıları

Toplantıda ayrıca, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları da önemli bir gündem maddesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen diplomasi trafiği, katliamların durması ve ateşkesin tekrar sağlanması için yapılan çalışmalar değerlendirilecek.

Diğer Uluslararası Gelişmeler

MGK toplantısında ayrıca, güvenlik mimarisini güçlendirmek isteyen Avrupa ile artan temaslar, Rusya-Ukrayna savaşı ve Kıbrıs'taki gelişmeler gibi konular da masaya yatırılacak.