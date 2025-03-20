Operasyon sonrası Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
Operasyon sonrası Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
İBB'ye büyük yolsuzluk ve terör operasyonu: İfade işlemleri başladı
İBB'ye büyük yolsuzluk ve terör operasyonu: İfade işlemleri başladı
Şimşek'ten işsizlik oranına yorum 'Son 12 yılın en düşüğü'
Şimşek'ten işsizlik oranına yorum 'Son 12 yılın en düşüğü'
2024 yılı işsizlik rakamları açıklandı!
2024 yılı işsizlik rakamları açıklandı!
Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlara 37 Gözaltı
Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlara 37 Gözaltı
İzmir'de FETÖ Operasyonu: 9 Polis Gözaltında
İzmir'de FETÖ Operasyonu: 9 Polis Gözaltında
572 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Yakalandı
572 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Yakalandı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Buzlanma Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Buzlanma Uyarısı
Düşük gelirlilere 'mikro' sigorta
Düşük gelirlilere 'mikro' sigorta
14 ilde eğitime ara verildi
14 ilde eğitime ara verildi
Yapay Zeka ile Vergi Denetiminde Yeni Dönem Başlıyor
Yapay Zeka ile Vergi Denetiminde Yeni Dönem Başlıyor
MGK bugün toplanacak
MGK bugün toplanacak
Google'ın algoritma değişikliği TBMM'de görüşülecek
Google'ın algoritma değişikliği TBMM'de görüşülecek
SPK'dan Borsada İşlem Gören Şirketler İçin Yeni Adım
SPK'dan Borsada İşlem Gören Şirketler İçin Yeni Adım
İmamoğlu'nun ortağı olduğu inşaat şirketine el konuldu
İmamoğlu'nun ortağı olduğu inşaat şirketine el konuldu
Ali Nuhoğlu 40 milyon TL'yle kaçarken yakalandı
Ali Nuhoğlu 40 milyon TL'yle kaçarken yakalandı
DMM'den 'Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildi' iddialarına açıklama
DMM'den 'Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildi' iddialarına açıklama
Erdoğan: Fahiş fiyatla mücadelemiz sürecek
Erdoğan: Fahiş fiyatla mücadelemiz sürecek
İmamoğlu ve İBB'ye yönelik soruşturmanın detayları
İmamoğlu ve İBB'ye yönelik soruşturmanın detayları
İmamoğlu ile 27 kişinin diploması neden iptal edildi?
İmamoğlu ile 27 kişinin diploması neden iptal edildi?
RTÜK, İBB soruşturmalarına ilişkin yayınları incelemeye aldı
RTÜK, İBB soruşturmalarına ilişkin yayınları incelemeye aldı
Borsa günü sert düşüşle tamamladı
Borsa günü sert düşüşle tamamladı
Dolar ve avro günü rekorla tamamladı
Dolar ve avro günü rekorla tamamladı
'İmamoğlu ve gözaltındakilerin ilaçları verilmedi' iddiası yalanlandı
'İmamoğlu ve gözaltındakilerin ilaçları verilmedi' iddiası yalanlandı
Genel Kurul, CHP'li vekillerin protestosu nedeniyle kapandı
Genel Kurul, CHP'li vekillerin protestosu nedeniyle kapandı
Gezi soruşturması derinleşiyor: İsmail Saymaz gözaltına alındı
Gezi soruşturması derinleşiyor: İsmail Saymaz gözaltına alındı
Bakan Tunç: Bağımsız Yargıya Saygı Gösterilmeli
Bakan Tunç: Bağımsız Yargıya Saygı Gösterilmeli
Bakan Bolat, esnaflara kredi müjdesinin detaylarını anlattı
Bakan Bolat, esnaflara kredi müjdesinin detaylarını anlattı
Can Akın Çağlar da gözaltı listesinde
Can Akın Çağlar da gözaltı listesinde
Bakan Kacır: Otomotiv Üretimi 1 Milyonu Aştı
Bakan Kacır: Otomotiv Üretimi 1 Milyonu Aştı
Ana sayfaHaberler Siyasi

MGK bugün toplanacak

MGK toplantısında, PKK'nın fesih çağrısı sonrası gelişmeler ve terörsüz Türkiye hedefi ele alınacak. Ayrıca, Suriye'deki gelişmeler de değerlendirilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mart 2025 07:21, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 07:25
Yazdır
MGK bugün toplanacak

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de önemli bir toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantıda, Türkiye'nin terörle mücadele süreci, Suriye'deki gelişmeler ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları gibi kritik konular ele alınacak. Ayrıca, toplantıda diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri de görüşülecek.

Terörsüz Türkiye Süreci Gündemde

Toplantının en önemli başlıklarından biri, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yapılan çalışmalar olacak. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile terör örgütü PKK'ya karşı elde edilen başarılar değerlendirilecek. İmralı'nın yaptığı kendini feshetme çağrısı ve sonrasında yaşanan gelişmeler masaya yatırılacak. Türkiye'nin kırmızı çizgisi, örgütün tüm uzantılarıyla silah bırakmasıdır.

Suriye ile İlgili Temaslar Değerlendirilecek

Türkiye, bölgedeki barış ve istikrarın sağlanmasını amaçlıyor. Bu kapsamda, Milli Güvenlik Kurulu'nda Suriye konusu da detaylı bir şekilde ele alınacak. Şam yönetimi ile SDG arasında varılan mutabakat hakkında değerlendirmeler yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye temasları hakkında kurul üyelerine bilgi sunacak.

İsrail'in Gazze Saldırıları

Toplantıda ayrıca, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları da önemli bir gündem maddesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen diplomasi trafiği, katliamların durması ve ateşkesin tekrar sağlanması için yapılan çalışmalar değerlendirilecek.

Diğer Uluslararası Gelişmeler

MGK toplantısında ayrıca, güvenlik mimarisini güçlendirmek isteyen Avrupa ile artan temaslar, Rusya-Ukrayna savaşı ve Kıbrıs'taki gelişmeler gibi konular da masaya yatırılacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber