Yapay Zeka ile Vergi Denetiminde Yeni Dönem Başlıyor

Yapay zeka teknolojileri hızla gelişirken, ekonomi yönetimi de vergide kayıp ve kaçakların önlenmesi amacıyla yapay zeka konusundaki çalışmalarını sürdürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Mert Özarar, nihai hedeflerinin yapay zeka tabanlı bir vergi müfettişi geliştirmek olduğunu belirtti. TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonunda sunum yapan Özarar, "Bunu yaptığımız anda başarıya ulaşacağız. Bu bir dev adım, bunun için bazı bebek adımlara ihtiyacımız var. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımızla çok yakın çalışıyoruz. Özellikle yapay zekada başladık; doğru işe doğru müfettiş. 7.500-8 bin vergi müfettişimiz var, her birinin farklı alan uzmanlıkları var, her birinin farklı sektörel deneyimleri var. Doğru müfettişi, doğru bilgi birikimini o dosyaya atayabilirsek o kadar başarılı olabiliriz, bunu yapay zekaya yaptırıyoruz." dedi.

İhbar İçin de Yapay Zeka Kullanımı

İhbar işleme sistemiyle ilgili bilgi veren Özarar, yapay zeka tabanlı ihbar işleme sistemini hayata geçirdiklerini söyledi. Gelen dilekçelerin tekrar tekrar işlemden geçmesini önleyerek benzer içeriklerin komisyona yönlendirilmesini sağladıklarını belirtti. Özellikle aktarılan metin üzerinden eğitilmiş bir yapay zeka modeliyle ihbarda geçen kişileri etiketleyerek bir harita çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti. "Başka usulsüzlüklerde veya vergi kaçırmalarda da aynı aktörler rol oynuyor mu?" sorusunun yanıtını aradıklarını ekledi.

Yerli ve Milli Ürünlere Pozitif Ayrımcılık

Yerli ve milli ürünlere karşı pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Özarar, "Şunu söylüyoruz: ikiniz, üçünüz firma olarak bir araya gelin, bir alanda uzmanlaşın ve bize doğru zamanda doğru ürünü getirin. Biz size can suyunu verelim, içeride kullanalım ama lütfen burada karlılığı çok gözetmeyin, bir milli ürünümüz olsun." dedi. Özellikle bu 'Large Language' modeliyle ilgili farklı firmaların bir araya gelmesinden ve büyük bir Türk doğal dil modelinin ortaya çıkmasından sadece Hazine ve Maliye Bakanlığımız değil, tüm Türkiye için ciddi fayda sağlanacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.