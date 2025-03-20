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Adana'da 5,5 Milyonluk Sabun Paketleme Vurgunu

Adana'da evde sabun paketleme ilanıyla dolandırıcılık yapan çete çökertildi. 5 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2025 08:00, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 08:01
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Adana'da 5,5 Milyonluk Sabun Paketleme Vurgunu

'Evde sabun paketleme' ilanıyla 'kapora' adı altında yaklaşık 5,5 milyon liralık vurgun yapan şahıslar yakayı ele verdi. Adana'da yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Adana'da Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Tutuklama

Adana'da jandarma ekipleri, siber suçlarla mücadele etmeye devam ediyor. 'Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçuna yönelik düzenlenen operasyonda, hesaplarında 5.5 milyon TL işlem hacmi bulunan 7 şüphelinin 5'i tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Para Kazanmak İsteyenleri Dolandırdılar

Yapılan açıklamada, "Şüpheliler hakkında sosyal medya platformları üzerinden 'Evde Sabun Paketleme' ilanı adı altında vatandaşlarımızı dolandırmak suçundan Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka kredi kartı ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

Evden Çalışmak İsteyenlerden Kapora Aldılar

Öte yandan şüphelilerin, evden çalışmak isteyenlerden iş ilanıyla kapora adı altında 500 TL gibi rakamlar talep ettiği, bu şekilde yüzlerce kişiyi yüklü miktarda dolandırdığı iddia edildi.

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