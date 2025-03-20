Yavaş: 'Korkacak Bir Şey Yok, Hesaplarım Açık'

ANKARA Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, hakkında soruşturma başlatılacağı iddialarına ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu. Yavaş, "Hakkımda 109 tane şikayet yapıldı, bunların 101'i mülkiye müfettişleri tarafından kapatıldı. Geri kalan şikayetler de kapatılacaktır. Şu an hakkımda bir soruşturma yok, banka hesaplarımı herkes inceleyebilir gerekirse kamuoyuna açarım" dedi. Uluslararası bir fuar için Tayvan'da bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından programını yarıda bırakarak Türkiye'ye döndü.

Yavaş: Korktuğumuz Bir Şey Yok

Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 05.10'da Tayvan'ın başkenti Taipei'den İstanbul'a gelen Yavaş, İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nde gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hakkında soruşturma başlatılacağı iddialarına ilişkin sorulara yanıt veren Yavaş, "Ben 6 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Hakkımda 109 tane şikayet yapıldı, 101 tanesi mülkiye müfettişleri tarafından soruşturuldu ve kapatıldı. Diğerlerini de mülkiye müfettişleri soruşturuyor ve kapatacağından da eminim. Hakkımda herhangi bir soruşturma yok. 1999 yılından bugüne kadar yani ilk belediye başkanı olduğumdan bugüne kadar bütün banka hesaplarımı herkes inceleyebilir. Gayet açık bir şekilde kamuoyuna dahil açabilirler. Korktuğumuz bir şey yok," dedi.

Parlamenter Sisteme Geçiş Yolları Açılmalı

Gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, yargının tarafsız ve bağımsız olması gerektiğini vurguladı. "Artık günümüzde, yargı tarafsız ve bağımsız olacak diyoruz ama birtakım kalemler ve yorumcular bir iki gün önce televizyondan açıklıyorlar, olacakları zaten söylüyorlar. Avukatının ulaşmadığı bilgilere her nasılsa bu yorumcular ulaşıyorlar ve ertesi gün de bu olaylar oluyor. Burada yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu söylemek mümkün değil," ifadelerini kullandı.Yavaş, Türkiye'de yargıya olan güvenin azaldığını belirterek, "Böyle bir ülkede hiç kimse ticaret de yapmak istemez, ilişki de kurmak istemez. Dolayısıyla bir an evvel parlamenter sisteme geçiş yollarının açılması, tarafsız ve bağımsız yargının kurulması gerekir. Eğer biz hukuka güvenmeyeceksek neye güveneceğiz? Devletin de en büyük güvencesi herkesin en büyük güvencesi tarafsız ve bağımsız adil bir hukuk sistemidir," dedi.