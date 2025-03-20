Afyonkarahisar'da Otobüs Kazası: 1 Ölü, 25 Yaralı

Arzum'a rekabet soruşturması açıldı
Arzum'a rekabet soruşturması açıldı
Operasyon sonrası Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
Operasyon sonrası Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
İBB'ye büyük yolsuzluk ve terör operasyonu: İfade işlemleri başladı
İBB'ye büyük yolsuzluk ve terör operasyonu: İfade işlemleri başladı
Şimşek'ten işsizlik oranına yorum 'Son 12 yılın en düşüğü'
Şimşek'ten işsizlik oranına yorum 'Son 12 yılın en düşüğü'
2024 yılı işsizlik rakamları açıklandı!
2024 yılı işsizlik rakamları açıklandı!
Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlara 37 Gözaltı
Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlara 37 Gözaltı
İzmir'de FETÖ Operasyonu: 9 Polis Gözaltında
İzmir'de FETÖ Operasyonu: 9 Polis Gözaltında
572 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Yakalandı
572 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Yakalandı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Buzlanma Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Buzlanma Uyarısı
Düşük gelirlilere 'mikro' sigorta
Düşük gelirlilere 'mikro' sigorta
14 ilde eğitime ara verildi
14 ilde eğitime ara verildi
Yapay Zeka ile Vergi Denetiminde Yeni Dönem Başlıyor
Yapay Zeka ile Vergi Denetiminde Yeni Dönem Başlıyor
MGK bugün toplanacak
MGK bugün toplanacak
Google'ın algoritma değişikliği TBMM'de görüşülecek
Google'ın algoritma değişikliği TBMM'de görüşülecek
SPK'dan Borsada İşlem Gören Şirketler İçin Yeni Adım
SPK'dan Borsada İşlem Gören Şirketler İçin Yeni Adım
İmamoğlu'nun ortağı olduğu inşaat şirketine el konuldu
İmamoğlu'nun ortağı olduğu inşaat şirketine el konuldu
Ali Nuhoğlu 40 milyon TL'yle kaçarken yakalandı
Ali Nuhoğlu 40 milyon TL'yle kaçarken yakalandı
DMM'den 'Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildi' iddialarına açıklama
DMM'den 'Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildi' iddialarına açıklama
Erdoğan: Fahiş fiyatla mücadelemiz sürecek
Erdoğan: Fahiş fiyatla mücadelemiz sürecek
İmamoğlu ve İBB'ye yönelik soruşturmanın detayları
İmamoğlu ve İBB'ye yönelik soruşturmanın detayları
İmamoğlu ile 27 kişinin diploması neden iptal edildi?
İmamoğlu ile 27 kişinin diploması neden iptal edildi?
RTÜK, İBB soruşturmalarına ilişkin yayınları incelemeye aldı
RTÜK, İBB soruşturmalarına ilişkin yayınları incelemeye aldı
Borsa günü sert düşüşle tamamladı
Borsa günü sert düşüşle tamamladı
Dolar ve avro günü rekorla tamamladı
Dolar ve avro günü rekorla tamamladı
'İmamoğlu ve gözaltındakilerin ilaçları verilmedi' iddiası yalanlandı
'İmamoğlu ve gözaltındakilerin ilaçları verilmedi' iddiası yalanlandı
Genel Kurul, CHP'li vekillerin protestosu nedeniyle kapandı
Genel Kurul, CHP'li vekillerin protestosu nedeniyle kapandı
Gezi soruşturması derinleşiyor: İsmail Saymaz gözaltına alındı
Gezi soruşturması derinleşiyor: İsmail Saymaz gözaltına alındı
Bakan Tunç: Bağımsız Yargıya Saygı Gösterilmeli
Bakan Tunç: Bağımsız Yargıya Saygı Gösterilmeli
Bakan Bolat, esnaflara kredi müjdesinin detaylarını anlattı
Bakan Bolat, esnaflara kredi müjdesinin detaylarını anlattı
Can Akın Çağlar da gözaltı listesinde
Can Akın Çağlar da gözaltı listesinde
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Afyonkarahisar'da Otobüs Kazası: 1 Ölü, 25 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Kazanın detayları haberimizde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2025 08:32, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 09:14
Yazdır

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen üzücü kazada, Isparta Petrol Turizm firmasına ait bir yolcu otobüsü, Kılıçarslan beldesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, bu talihsiz olayda 1 kişi hayatını kaybetti ve 25 kişi yaralandı. Yaralılar, hızla kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza Nasıl Gerçekleşti?

Kaza, otobüsün kontrolünü kaybederek şarampole devrilmesi sonucu meydana geldi. Olayın hemen ardından, çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi ve ekipler hızlı bir şekilde müdahale etti.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan 25 kişi, kentteki hastanelerde gerekli tedavi ve bakımı almak üzere nakledildi. Sağlık ekipleri, yaralıların durumlarını yakından takip ediyor ve gerekli tüm sağlık hizmetlerini sunuyor.

  • Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi.
  • Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
  • Kazanın nedeni hakkında araştırmalar sürüyor.

Kazanın ardından bölgede trafik kontrol altına alınırken, yetkililer kaza hakkında detaylı bir inceleme başlattı. Bu tür kazaların önüne geçmek adına gerekli tüm önlemlerin alınması büyük önem taşıyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber