Arzum'a rekabet soruşturması açıldı
Arzum'a rekabet soruşturması açıldı
Operasyon sonrası Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
Operasyon sonrası Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
İBB'ye büyük yolsuzluk ve terör operasyonu: İfade işlemleri başladı
İBB'ye büyük yolsuzluk ve terör operasyonu: İfade işlemleri başladı
Şimşek'ten işsizlik oranına yorum 'Son 12 yılın en düşüğü'
Şimşek'ten işsizlik oranına yorum 'Son 12 yılın en düşüğü'
2024 yılı işsizlik rakamları açıklandı!
2024 yılı işsizlik rakamları açıklandı!
Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlara 37 Gözaltı
Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlara 37 Gözaltı
İzmir'de FETÖ Operasyonu: 9 Polis Gözaltında
İzmir'de FETÖ Operasyonu: 9 Polis Gözaltında
572 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Yakalandı
572 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Yakalandı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Buzlanma Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Buzlanma Uyarısı
Düşük gelirlilere 'mikro' sigorta
Düşük gelirlilere 'mikro' sigorta
14 ilde eğitime ara verildi
14 ilde eğitime ara verildi
Yapay Zeka ile Vergi Denetiminde Yeni Dönem Başlıyor
Yapay Zeka ile Vergi Denetiminde Yeni Dönem Başlıyor
MGK bugün toplanacak
MGK bugün toplanacak
Google'ın algoritma değişikliği TBMM'de görüşülecek
Google'ın algoritma değişikliği TBMM'de görüşülecek
SPK'dan Borsada İşlem Gören Şirketler İçin Yeni Adım
SPK'dan Borsada İşlem Gören Şirketler İçin Yeni Adım
İmamoğlu'nun ortağı olduğu inşaat şirketine el konuldu
İmamoğlu'nun ortağı olduğu inşaat şirketine el konuldu
Ali Nuhoğlu 40 milyon TL'yle kaçarken yakalandı
Ali Nuhoğlu 40 milyon TL'yle kaçarken yakalandı
DMM'den 'Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildi' iddialarına açıklama
DMM'den 'Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildi' iddialarına açıklama
Erdoğan: Fahiş fiyatla mücadelemiz sürecek
Erdoğan: Fahiş fiyatla mücadelemiz sürecek
İmamoğlu ve İBB'ye yönelik soruşturmanın detayları
İmamoğlu ve İBB'ye yönelik soruşturmanın detayları
İmamoğlu ile 27 kişinin diploması neden iptal edildi?
İmamoğlu ile 27 kişinin diploması neden iptal edildi?
RTÜK, İBB soruşturmalarına ilişkin yayınları incelemeye aldı
RTÜK, İBB soruşturmalarına ilişkin yayınları incelemeye aldı
Borsa günü sert düşüşle tamamladı
Borsa günü sert düşüşle tamamladı
Dolar ve avro günü rekorla tamamladı
Dolar ve avro günü rekorla tamamladı
'İmamoğlu ve gözaltındakilerin ilaçları verilmedi' iddiası yalanlandı
'İmamoğlu ve gözaltındakilerin ilaçları verilmedi' iddiası yalanlandı
Genel Kurul, CHP'li vekillerin protestosu nedeniyle kapandı
Genel Kurul, CHP'li vekillerin protestosu nedeniyle kapandı
Gezi soruşturması derinleşiyor: İsmail Saymaz gözaltına alındı
Gezi soruşturması derinleşiyor: İsmail Saymaz gözaltına alındı
Bakan Tunç: Bağımsız Yargıya Saygı Gösterilmeli
Bakan Tunç: Bağımsız Yargıya Saygı Gösterilmeli
Bakan Bolat, esnaflara kredi müjdesinin detaylarını anlattı
Bakan Bolat, esnaflara kredi müjdesinin detaylarını anlattı
Can Akın Çağlar da gözaltı listesinde
Can Akın Çağlar da gözaltı listesinde
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

572 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Yakalandı

Edirne ve Hatay'da yapılan operasyonlarda toplam 728 kilo uyuşturucu madde yakalandı. Gümrük Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mart 2025 08:41, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 08:42
Yazdır
572 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne ve Hatay'da yürüttükleri üç farklı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 572 milyon TL olan toplam 728 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. Bu operasyonlar, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

Edirne'deki Operasyonlar

Hamzabeyli ve Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında şüpheli araçları detaylı bir şekilde inceledi. Bu kapsamda, Hamzabeyli Gümrük Kapısında yaklaşık 544 kilo skunk ve Kapıkule Gümrük Kapısında yaklaşık 61 kilo esrar ele geçirildi. Bu başarılı operasyonlar, ekiplerin titiz çalışmalarının bir sonucu olarak gerçekleşti.

Hatay'daki Operasyonlar

Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ise İskenderun Limanı'nda risk analizi çalışmaları gerçekleştirdi. Yurttan ayrılmak üzere limanda bulunan bir konteynerde yapılan incelemelerde yaklaşık 123 kilo (701 bin 925 adet) captagon cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu operasyon, uyuşturucu kaçakçılığına karşı verilen kararlı mücadeleyi bir kez daha gözler önüne serdi.Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Edirne ve İskenderun Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülmeye devam ediyor. Gümrükler Muhafaza ekipleri, geçmişte olduğu gibi gelecekte de uyuşturucu kaçakçılarına karşı etkili operasyonlar düzenlemeye devam edecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber