572 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne ve Hatay'da yürüttükleri üç farklı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 572 milyon TL olan toplam 728 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. Bu operasyonlar, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

Edirne'deki Operasyonlar

Hamzabeyli ve Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında şüpheli araçları detaylı bir şekilde inceledi. Bu kapsamda, Hamzabeyli Gümrük Kapısında yaklaşık 544 kilo skunk ve Kapıkule Gümrük Kapısında yaklaşık 61 kilo esrar ele geçirildi. Bu başarılı operasyonlar, ekiplerin titiz çalışmalarının bir sonucu olarak gerçekleşti.

Hatay'daki Operasyonlar

Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ise İskenderun Limanı'nda risk analizi çalışmaları gerçekleştirdi. Yurttan ayrılmak üzere limanda bulunan bir konteynerde yapılan incelemelerde yaklaşık 123 kilo (701 bin 925 adet) captagon cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu operasyon, uyuşturucu kaçakçılığına karşı verilen kararlı mücadeleyi bir kez daha gözler önüne serdi.Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Edirne ve İskenderun Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülmeye devam ediyor. Gümrükler Muhafaza ekipleri, geçmişte olduğu gibi gelecekte de uyuşturucu kaçakçılarına karşı etkili operasyonlar düzenlemeye devam edecek.