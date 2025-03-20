Gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım
Terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mart 2025 09:12, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 09:13
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında dün sabah evinde gözaltına alınmıştı.
Gözaltında olan İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.
Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz. Mücadelemiz çocuklarımız için, hak için, hukuk için, adalet için, güzel yarınlar için."
Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz. Mücadelemiz çocuklarımız için, hak için, hukuk için, adalet için, güzel yarınlar için. pic.twitter.com/1esnJpVjfFEkrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 20, 2025