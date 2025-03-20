Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 6 yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde 2 yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2025 09:23, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 09:23
D-100 kara yolunda S.D. yönetimindeki otobüs ile İ.K. idaresindeki otobüs Suşehri ilçesi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerden S.D. ile 44 PU 999 plakalı otobüste bulunan yolcular A.A, H.Y, T.A, E.A. ve A.A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.