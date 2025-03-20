Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 6 yaralı

Arzum'a rekabet soruşturması açıldı
Arzum'a rekabet soruşturması açıldı
Operasyon sonrası Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
Operasyon sonrası Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
İBB'ye büyük yolsuzluk ve terör operasyonu: İfade işlemleri başladı
İBB'ye büyük yolsuzluk ve terör operasyonu: İfade işlemleri başladı
Şimşek'ten işsizlik oranına yorum 'Son 12 yılın en düşüğü'
Şimşek'ten işsizlik oranına yorum 'Son 12 yılın en düşüğü'
2024 yılı işsizlik rakamları açıklandı!
2024 yılı işsizlik rakamları açıklandı!
Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlara 37 Gözaltı
Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlara 37 Gözaltı
İzmir'de FETÖ Operasyonu: 9 Polis Gözaltında
İzmir'de FETÖ Operasyonu: 9 Polis Gözaltında
572 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Yakalandı
572 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Yakalandı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Buzlanma Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Buzlanma Uyarısı
Düşük gelirlilere 'mikro' sigorta
Düşük gelirlilere 'mikro' sigorta
14 ilde eğitime ara verildi
14 ilde eğitime ara verildi
Yapay Zeka ile Vergi Denetiminde Yeni Dönem Başlıyor
Yapay Zeka ile Vergi Denetiminde Yeni Dönem Başlıyor
MGK bugün toplanacak
MGK bugün toplanacak
Google'ın algoritma değişikliği TBMM'de görüşülecek
Google'ın algoritma değişikliği TBMM'de görüşülecek
SPK'dan Borsada İşlem Gören Şirketler İçin Yeni Adım
SPK'dan Borsada İşlem Gören Şirketler İçin Yeni Adım
İmamoğlu'nun ortağı olduğu inşaat şirketine el konuldu
İmamoğlu'nun ortağı olduğu inşaat şirketine el konuldu
Ali Nuhoğlu 40 milyon TL'yle kaçarken yakalandı
Ali Nuhoğlu 40 milyon TL'yle kaçarken yakalandı
DMM'den 'Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildi' iddialarına açıklama
DMM'den 'Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildi' iddialarına açıklama
Erdoğan: Fahiş fiyatla mücadelemiz sürecek
Erdoğan: Fahiş fiyatla mücadelemiz sürecek
İmamoğlu ve İBB'ye yönelik soruşturmanın detayları
İmamoğlu ve İBB'ye yönelik soruşturmanın detayları
İmamoğlu ile 27 kişinin diploması neden iptal edildi?
İmamoğlu ile 27 kişinin diploması neden iptal edildi?
RTÜK, İBB soruşturmalarına ilişkin yayınları incelemeye aldı
RTÜK, İBB soruşturmalarına ilişkin yayınları incelemeye aldı
Borsa günü sert düşüşle tamamladı
Borsa günü sert düşüşle tamamladı
Dolar ve avro günü rekorla tamamladı
Dolar ve avro günü rekorla tamamladı
'İmamoğlu ve gözaltındakilerin ilaçları verilmedi' iddiası yalanlandı
'İmamoğlu ve gözaltındakilerin ilaçları verilmedi' iddiası yalanlandı
Genel Kurul, CHP'li vekillerin protestosu nedeniyle kapandı
Genel Kurul, CHP'li vekillerin protestosu nedeniyle kapandı
Gezi soruşturması derinleşiyor: İsmail Saymaz gözaltına alındı
Gezi soruşturması derinleşiyor: İsmail Saymaz gözaltına alındı
Bakan Tunç: Bağımsız Yargıya Saygı Gösterilmeli
Bakan Tunç: Bağımsız Yargıya Saygı Gösterilmeli
Bakan Bolat, esnaflara kredi müjdesinin detaylarını anlattı
Bakan Bolat, esnaflara kredi müjdesinin detaylarını anlattı
Can Akın Çağlar da gözaltı listesinde
Can Akın Çağlar da gözaltı listesinde
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 6 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 2 yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2025 09:23, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 09:23
Yazdır
Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 6 yaralı

D-100 kara yolunda S.D. yönetimindeki otobüs ile İ.K. idaresindeki otobüs Suşehri ilçesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden S.D. ile 44 PU 999 plakalı otobüste bulunan yolcular A.A, H.Y, T.A, E.A. ve A.A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber