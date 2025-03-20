İzmir'de FETÖ Operasyonu: 9 Polis Gözaltında

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 polis memuru gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, FETÖ ile bağlantılı oldukları iddia edilen ve örgüt üyesi olduklarına dair ifadeler bulunan 10 polis memuru için gözaltı kararı çıkarıldı. Kent merkezi ile Bergama, Kemalpaşa, Seferihisar ve Ödemiş ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 9'u yakalandı. Diğer zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Operasyonun Kapsamı ve Detaylar

Operasyonun detaylarına bakıldığında, FETÖ soruşturmalarında adı geçen polis memurlarının, ardışık arama sistemi ve veri analiz raporlarıyla tespit edildiği belirtildi. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar sonucunda, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Gözaltı Süreci ve İleri Adımlar

Yakalanan 9 polis memuru, soruşturma kapsamında ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Diğer şüphelinin yakalanması için ise güvenlik güçlerinin titizlikle çalıştığı öğrenildi. Soruşturma sürecinde elde edilecek yeni deliller ve ifadeler doğrultusunda ilerleyen günlerde yeni gelişmelerin yaşanabileceği tahmin ediliyor.

FETÖ Soruşturmalarında İzmir'in Rolü

İzmir, FETÖ ile mücadelede önemli bir rol üstleniyor. Kentte daha önce de benzer operasyonlar gerçekleştirilmiş olup, örgütün yapısının çözülmesi amacıyla çalışmalar devam etmektedir. İzmir'deki bu tür operasyonlar, FETÖ'nün şehirdeki yapılanmasının çözülmesine yönelik önemli adımlar olarak değerlendirilmektedir.