Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlara 37 Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da başlatılan bir soruşturma sonrası sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlara yönelik operasyon başlatıldığını ve 37 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bu gelişmeler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte toplam 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermesiyle başladı. Sosyal medya platformlarında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ve "Suç İşlemeye Tahrik" suçları kapsamında provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.Bakan Yerlikaya, bu paylaşımları yaptığı değerlendirilen 62'si yurt dışında olmak üzere toplam 261 şüpheli hesap yöneticisinin belirlendiğini ve şu ana kadar 37 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Geriye kalan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Siber Devriye 7/24 Görevde

Bakan Yerlikaya, Twitter (X) platformu üzerinde gözaltı işlemlerinin ardından 20 Mart 2025 saat 06.00'a kadar toplam 18.647.269 paylaşım yapıldığını ve bu paylaşımların %66'sının gerçek hesaplar, %34'ünün ise bot hesaplar tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Siber Suçlarla Mücadele Devam Ediyor

Açıklamasında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın kanunların verdiği yetki çerçevesinde internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerine devam ettiğini ifade eden Yerlikaya, halkı yanıltıcı bilgi ve provokatif içeriklerle suç işlemeye yönlendiren hesaplara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.