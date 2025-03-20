Sobaya benzin döktü, alevlerden son anda kurtuldu

E.T.'nin bidondan benzini sobaya dökmesiyle soba parladı. Çevredeki vatandaşların yardımı ile yara almadan kurtulan E.T.'nin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce'de sanayi sitesinde E.T. İsimli şahıs sobayı alevlendirmek istedi. Çevrede yakacak bir şey bulamayan E.T., işletmenin içerisinde bulunan benzin bidonuna yöneldi.

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