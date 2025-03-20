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Adana Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 4 Tutuklama

Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda, 4 kişi tutuklandı. Zanlılar, internetten engelli aracı almak isteyen kişiyi dolandırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2025 10:01, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 09:57
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Adana Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 4 Tutuklama

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Bekir T. (58), internetten eşine akülü engelli aracı almak isterken 100 bin lira dolandırıldığı gerekçesiyle İl Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu. Bunun üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şubesince olayın araştırılması için özel ekip oluşturuldu. Ekip, yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda 4 kişilik bir şebekenin dolandırıcılığı gerçekleştirdiğini belirledi.

Dolandırıcılık Şebekesine Yönelik Operasyon

Adana merkezli Mersin ve Osmaniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla, şebeke elebaşı olduğu öne sürülen S.Y. (41) ile A.Ç. (20), S.B. (35) ve B.T. (30) yakalandı. Bu arada, S.Y. hakkında dolandırıcılık suçundan 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 183 farklı dolandırıcılık suçundan da arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Emniyetin Başarılı Çalışması

Olayın detaylı araştırılması ve başarılı operasyon sonucunda, dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Emniyet güçlerinin etkin çalışması sayesinde, bu tür suçların önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu tür operasyonlar, toplumun güvenliğini sağlamak adına büyük önem taşıyor.

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