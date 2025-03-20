BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 düşüşle 9.839,83 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,46 puan ve yüzde 0,21 azalışla 9.839,83 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,68 değer kaybederken, holding endeksi yatay seyretti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,37 ile madencilik, en fazla kaybettiren yüzde 1,86 ile finansal kiralama faktoring oldu.Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 8,72 değer kaybederek 9.860,29 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

Fed'in Faiz Kararı ve Piyasa Etkileri

Fed, dün politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Bankanın federal fon oranına ilişkin tahminlerini değiştirmemesi, bu yıl iki faiz indirimi yapma olasılığının devam ettiğini ortaya koydu.

SPK'nın Geri Alım Programı Duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), payları borsada işlem gören ortaklıklar ile bağlı ortaklıkların yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak üzere, genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabileceğini duyurdu.

Borsa İstanbul'da Bugünkü Uygulamalar

Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı.Analistler, bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, BoE'nin faiz kararı ve BoE Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının yanı sıra yoğun veri gündeminin piyasaların odağında bulunacağını kaydetti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.700 seviyelerinin destek, 10.000 ve 10.100 puanın direnç konumunda olduğunu belirttiler.