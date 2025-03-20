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Doçentlik Kriterleri Yeniden Değişti!

Yükseköğretim Genel Kurulunun kararı doğrultusunda, doçentliğe başvuru şartları kısa bir süre içerisinde yeniden değişti!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mart 2025 11:00, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 10:24
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Doçentlik Kriterleri Yeniden Değişti!

Ülkemizden doçentliğe başvuru şartları bilim alanları esas alınarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 24 üncü maddesi ile "Doçentlik Yönetmeliği" hükümleri uyarınca Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenmektedir.

Bu çerçevede, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı web sayfası üzerinden 9 Ağustos 2023 tarihinde yapılan duyuruda, bilim alanlarına göre doçentlik kriterleri değiştirilmişti.

Söz konusu duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Bu defa, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının 07 Mart 2025 tarih ve 4047 sayılı yazısında yer alan öneriler doğrultusunda, Yükseköğretim Genel Kurulunun 13 Mart 2025 tarihli toplantısında alınan kararla doçentlik kriterleri yeniden değiştirilmiştir.

Güncellenen doçentlik kriterlerine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Doçentlik Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan; "Bilim/sanat alanlarındaki güncellemeler izleyen dönemde, doçentlik kriterlerindeki güncellemeler ise kabul edildikleri tarihten sonraki ikinci doçentlik başvuru döneminde uygulanır." hükmü uyarınca, yapılan değişiklikler 2025 Ekim döneminden itibaren geçerli olacaktır.

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