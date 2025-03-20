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İBB'ye büyük yolsuzluk ve terör operasyonu: İfade işlemleri başladı

İstanbul'da İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında 87 kişi gözaltına alındı. İfade işlemleri başlandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2025 10:29, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 10:33
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İBB'ye büyük yolsuzluk ve terör operasyonu: İfade işlemleri başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlamalarla ilgili soruşturmalar sürdürülüyor. Aynı zamanda İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçundan da soruşturma yürütülüyor.

Operasyon ve Gözaltılar

Gözaltı kararları sonrasında gerçekleştirilen operasyonda, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu 87 şüpheli yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne getirildi. Şu an itibariyle ekiplerin 19 şüpheliyi daha yakalama çalışmaları devam ediyor.

Devam Eden Soruşturma Süreci

Soruşturma sürecinde ifade işlemleri devam ederken, kamuoyunun dikkatle takip ettiği bu olaylar, İstanbul'da büyük bir yankı uyandırdı. Gözaltına alınan kişilerin suçlamalara verecekleri cevaplar ve yargı süreci, önümüzdeki günlerde daha fazla netlik kazanacak.

  • Suç örgütü yöneticisi olmak
  • Suç örgütüne üye olmak
  • İrtikap ve rüşvet almak
  • Nitelikli dolandırıcılık yapmak
  • Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek
  • İhaleye fesat karıştırmak
  • PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek

Soruşturmaların sonucu, İstanbul'un siyasi ve sosyal dinamiklerini etkileme potansiyeline sahip. Bu süreçte kamuoyunun bilgilendirilmesi önem taşımakta olup, gelişmelerin şeffaf bir şekilde paylaşılması bekleniyor.

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