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Engelli eşi için bisiklet almak isterken 100 bin TL dolandırıldı

Adana'da emekli Bekir E., eşine bisiklet almak isterken dolandırıldı. Polis, dolandırıcılık çetesini çökertti ve 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Mart 2025 10:34, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 10:37
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Engelli eşi için bisiklet almak isterken 100 bin TL dolandırıldı

Adana'da engelli eşine üç tekerlekli bisiklet almak isteyen Bekir E. (58), internetteki bir ilan üzerinden iletişim kurduğu çete tarafından dolandırıldı. Bekir E.'nin 100 bin TL'sini dolandıran çete, yapılan eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde yaşayan emekli Bekir E., Multiple Skleroz (MS) hastalığı nedeniyle yürüyemeyen eşine üç tekerlekli elektrikli bisiklet almak için internette araştırma yaptı. İnternette gördüğü ilandaki telefon numarasıyla irtibata geçen Bekir E., verilen banka hesabına 30 bin lira gönderdi. Telefondaki kişi, sistemde hata olduğunu, paranın askıda kalmış olabileceğini söyleyerek, Bekir E.'nin yeniden ödeme yapmasını istedi. Bunun üzerine Bekir E. iki kez daha ödeme yaptı. Yaklaşık 100 bin lirayı belirtilen banka hesabına gönderen Bekir E., telefon numarasına bir daha ulaşamayınca dolandırıldığını anladı.

Çete Deşifre Edildi

İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Bekir E.'nin şikayeti sonrası Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çalışma başlattı. Paranın gönderildiği banka hesabından iz süren polis, elebaşı S.Y.'nin (41) yönettiği, sahte ilanlar ile dolandırıcılık yapan çeteyi deşifre etti. Çeteyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, telefon görüşmelerini B.T.'nin (30) yaptığını, A.Ç.'nin (20) telefon hattı ve banka hesaplarını temin ettiğini, S.B.'nin (30) de hesabını komisyon karşılığı dolandırıcılıkta kullandırdığını tespit etti.

Dolandırıcılıktan 183 Suç Kaydı

Ekipler ayrıca elebaşı S.Y.'nin Dolandırıcılık suçundan 10 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası bulunduğu ve 183 ayrı Dolandırıcılık suçundan arandığını saptadı. Öte yandan S.Y.'nin polise yakalanmamak için sık sık ofis kiralayıp, adres değiştirdiği belirlendi. Adana, Mersin ve Osmaniye'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda dört şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, Bekir E.'yi tanımadıklarını ve hiç görüşmediklerini öne sürüp, haklarındaki suçlamaları reddetti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

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