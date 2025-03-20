Bakan Kurum: Attığımız her temelde umut var

Bakanlıktan yapılan açıklamada, depremin ardından 11 ilde 3 bin 481 şantiyede 182 bin işçinin, mimarın ve mühendisin karınca gibi çalıştığı belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum da sosyal medya hesabından, depremde evleri yıkılan ve TOKİ tarafından inşa edilen yeni konutlarına taşınan Elazığlı Arzu-Bayram İnce çiftinin duygu ve düşüncelerini içeren videoyu paylaştı.

Paylaşımında hak sahibi Arzu İnce'nin "Evimiz yıkıldı ama devletimiz yanımızdaydı." ifadesini aktaran Kurum, "Biliyoruz ki attığımız her temelde umut var. Elazığ'daki Arzu Hanım gibi nice kardeşimizin güveni, yuva özlemi var. Biz işte bu güvene layık olmak için yeni kapılar açmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

"Her zaman devlet arkamızdaydı"

Videoda konuşmalarına yer verilen hak sahibi Arzu İnce, üst üste yaşadıkları depremlerin ve can kayıplarının ağır yükünü hala taşıdığını, evleri yıkıldığında çok üzüldüğünü belirterek, yeni yapılan evini ilk gördüğü anı, şu sözlerle anlattı:

"Eşime dedim ki kapıyı sen aç. O da benim açmamı istedi. Kapıyı açıp içeriye girdiğimiz zaman eşime söylediğim cümle 'Bizim evimiz yıkıldı ama devletimiz bizim yanımızdaydı. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı.' oldu. Artık burası da bizim yuvamız olacak."

Bayram İnce ise "Sıfır ev, yeni bir hayat, yeni bir başlangıç. O da kimin sayesinde? Devletimizin sayesinde. Her zaman devlet arkamızdaydı, bunu hep hissettik. Kura çekilişini heyecanla beklemiştik. O zaman Bakanımız Murat Kurum kuraları çekmişti, çok sevinmiştik." ifadelerini kullandı.