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Emlak Konut'un 'Kazançlı Yatırım Kampanyası' uzatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu ve Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz'ın 19 Şubat'ta detaylarını paylaştığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası" büyük ilgi görmeye devam ediyor. Vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda kampanyanın 23 Mart 2025 olan son başvuru tarihi 27 Nisan 2025'e uzatıldı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 20 Mart 2025 10:54, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 10:55
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Emlak Konut'un 'Kazançlı Yatırım Kampanyası' uzatıldı

Ev sahibi olma hayallerini ertelemek istemeyen vatandaşlar, Emlak Konut'un İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projesini kapsayan Kazançlı Yatırım Kampanyası'na yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Kazançlı Yatırım Kampanyası'na vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirirken, kampanyanın başvuru tarihini uzatma kararıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Başlangıcından itibaren büyük ilgi gören kampanyamıza şu ana kadar 250 binden fazla vatandaşımız web sitemiz üzerinden talep formu doldurdu. Müşteri hizmetleri ekibimiz, bu taleplere dönüş yapmaya devam ediyor. Satış ofislerimizde ise randevulu sistem ile misafirlerimizi ağırlıyor, gün içinde gelen diğer müşterilerimize de bekleme sürelerini en aza indirecek şekilde destek sağlıyoruz. Ayrıca yine bu süreç içerisinde ön satış başvurusu yapmış olan 2 binden fazla vatandaşımızın satış işlemlerini tamamlamaktayız. Web sitesi ve çağrı merkezine gelen taleplerin tamamına geri dönüş yapabilmek için kampanya süresini uzatma kararı aldık."

Büyük ilgi gören kampanya devam ediyor

Geçtiğimiz bir ay içinde, 4 bin 500 konuttan 2 binden fazla ön satış gerçekleştirildi. Kampanya hakkında bilgi almak isteyen 250 binden fazla kişi, Emlak Konut'un web sitesi üzerinden form doldurdu, 96 binin üzerinde çağrı müşteri hizmetlerine yapıldı ve satış ofislerine yapılan ziyaret sayısı 22 bini geçti.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz'ın 19 Şubat 2025 tarihinde düzenlediği basın toplantısında detaylarını açıkladığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası" hakkında vatandaşlar, Emlak Konut'un www.emlakkonut.com.tr web sitesi ve 444 36 55 numaralı çağrı merkezi üzerinden bilgi almakta, ayrıca aileleriyle birlikte satış ofislerine giderek kampanyanın detaylarını öğrenmeye devam etmektedirler.

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