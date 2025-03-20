Mersin'de Kuyumcu Operasyonu: 116 Mağdur, 120 Milyon Zarar

Mersin'de bir kuyumcu, 116 müşterisinden yaklaşık 120 milyon lira dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gündeme geldi. Olayla ilgili olarak kuyumcu I.O. ve müdür pozisyonundaki O.B. ile İ.H.S. tutuklandı.

Mersin'deki Kuyumcu Vurgunu

Geçtiğimiz cuma günü, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesindeki bir kuyumcunun müşterilerini dolandırdığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmada, şüphelinin piyasanın üzerinde fiyatla altın alıp, müşterilerine paralarını daha sonra vereceğini söylediği tespit edildi.

Dolandırıcılık Yöntemi ve Sonuçları

Yapılan araştırmalara göre, şüpheli piyasanın altında sattığı altınlar için de müşterilerine altınları daha sonra teslim edeceğini söyleyerek dolandırıcılık yaptı. Bu yöntemle, 116 kişiden yaklaşık 120 milyon lira değerinde altın ve para dolandırdığı ortaya çıktı.

Polis Operasyonu ve Ele Geçirilenler

Yaklaşık 200 güvenlik kamerası izlendi.

Teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kuyumcu I.O.'nun İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı ve yapılan aramalarda yaklaşık 7 milyon lira değerinde altın, TL ve döviz ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, kuyumcu I.O., O.B. ve İ.H.S. tutuklandı. Diğer 11 şüpheliden birine ev hapsi verilirken, 10 çalışan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



