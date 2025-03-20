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10 Yaşındaki Çocuk Diş Çekimi Sonrası Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da diş çekimi sonrası kanaması durmayan 10 yaşındaki Toprak Önkol hayatını kaybetti. Olayla ilgili sağlık müdürlüğü soruşturma başlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2025 11:23, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 11:40
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Diyarbakır'da dişini çektirdikten sonra kanaması durmayan 10 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi. İddiaya göre, Toprak Önkol'un ağzından kan gelmesi üzerine ailesi, dün merkez Yenişehir ilçesi Dağkapı semtindeki Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Yapılan muayenenin ardından Önkol'un hastanedeki kan tetkiklerinde değerleri normal çıkınca taburcu edilmesine karar verildi.

Önkol'un Durumu ve Tavsiye Edilen Tedavi

Taburcu işlemini yapan doktor, Önkol'un bir dişinin sallandığını, bu nedenle çocuğun bir diş hekimine götürülmesini tavsiye etti. Bunun üzerine aile Önkol'u Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bağlar Semt Polikliniği'ne götürdü.

Poliklinikteki Müdahale ve Sonuçları

Poliklinikte dişi çekilen Önkol'un, kanamasının durmaması üzerine Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Önkol, burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ameliyata alındı. Yaklaşık 4 saat süren ameliyatta Önkol, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Önkol'un cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

İdari Soruşturma Başlatıldı

İl Sağlık Müdürlüğünce olaya ilişkin idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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