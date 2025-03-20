Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

Akıncı gişelerindeki uygulama noktasında iki araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramada, 5 kilo 480 gram esrar ve suçtan elde edildiği belirlenen 157 bin 200 lira ele geçirildi, şüpheliler Z.Ş. ve B.Ü. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.