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Kripto Varlıklara İcra Takibi Başlatılabilir

Türkiye'de kripto varlık yatırımcıları artarken, miras ve icra takibi konularında yeni düzenlemeler gündeme geliyor. Kripto varlıkların hukuki durumu nedir?

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2025 11:54, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 11:41
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Kripto Varlıklara İcra Takibi Başlatılabilir

Kripto varlıklara olan ilgi her geçen gün artıyor. Uzmanlar, bu varlıkların miras ve icra süreçlerine dahil olduğunu belirtiyor. Türkiye'de yaklaşık 10 milyon kişinin kripto varlık yatırımı yaptığı tahmin ediliyor. Bu nedenle, kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. ABD'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın olumlu söylemleriyle birlikte, kripto varlıkların küresel çapta yatırımcı sayısında artış gözlemleniyor. Bu varlıklar, miras ve icra takibi gibi işlemlerle gündeme geliyor.

Kripto Varlıklar Miras Kapsamında Değerlendiriliyor

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, kripto varlıkların medeni kanun kapsamında mirasçılara geçebileceğini belirtiyor. Mirasçılar, veraset ilamı ve ölüm belgesi gibi gerekli belgelerle kripto varlık hizmet sağlayıcılara başvurabilir. Eğer kripto varlıklar soğuk cüzdanda saklanıyorsa, cüzdan şifresinin bilinmesi gerekmektedir.

Ekonomik Değeri Olan Her Türlü Mal Varlığı Miras Kapsamına Girer

Avukat Özlem Kurt, ekonomik değeri olan her türlü mal varlığının miras kapsamına girdiğini ifade ediyor. Kripto varlıkların mirasçılara intikal etmesi için vefat eden kişinin bu varlıkları hakkında bilgi sahibi olunması önemlidir. Hukuki geçerliliği olan bir vasiyetname hazırlanması, olası kayıpların önüne geçebilir.

Kripto Varlıklara İcra Takibi Başlatılabiliyor

Kripto varlıkların icra takibine konu olup olmadığı sıkça soruluyor. Mevcut hukuki düzenlemelere göre, kripto varlıkların haczedilmesine engel bir hüküm bulunmuyor. 2024 yılında yapılan yasal değişikliklerle bu konu daha da netleşmiştir. Kripto varlıklar, bilişim sistemleri üzerinden sorgulanarak elektronik ortamda haczedilebilir. Yakın gelecekte bu sürecin daha etkin hale gelmesi beklenmektedir.

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