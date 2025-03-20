MSB: PKK'nın Kendini Feshetmesi Gerekiyor

MSB kaynakları, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrasında örgütün kendini feshine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Terör örgütü tüm uzantılarıyla birlikte faaliyetlerine son verdiği, kendini feshettiği, koşulsuz olarak silah bıraktığı, silahları teslim edeceği kararını alacağı kongre tarihini bir an önce açıklamalıdır" denildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'deki Durum ve Türkiye'nin Desteği

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine önemli bilgiler paylaştı. Suriye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesi ve kalkınması için askeri, ekonomik, siyasi ve insani alanlarda çok sayıda işbirliği yapılmasına yönelik temasların sürdüğünü belirttiler. Türkiye, Suriye halkının refahı, istikrarı ve güvenliği için her türlü desteğe hazır olduğunu vurguladı.

Yeni Suriye Hükümeti ve SDG ile Mutabakat

Yeni Suriye Hükümetinin SDG ile vardığı mutabakat ile ilgili sahada yapılması gerekenlere yönelik beklentiler ve çekinceler muhataplara iletildi. Geçtiğimiz hafta yapılan ziyaretin amacı, Suriye'nin tamamında istikrar ve güvenliğin tesis edilmesi için Türkiye'nin sağlayabileceği desteği görüşmekti.

Avrupa Güvenlik Mimarisi ve Türkiye'nin Rolü

Bakanlık kaynakları, Avrupa Güvenlik Mimarisi ve Türkiye'nin katkılarına ilişkin sorulara cevap verdi. Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisinde önemli bir rol oynadığı ve milli hak ve menfaatlere göre hareket edeceği belirtildi. NATO ve AGİT üyesi olan Türkiye, jeostratejik konumu ve savunma sanayisi ile Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçası olarak görülüyor.

İngiltere'deki Güvenlik Şefleri Toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İngiltere Başbakanı'nın Londra'da gerçekleştirdiği Güvenlik Şefleri Toplantısı ile ilgili bilgi verdi. Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesi için henüz erken olduğu belirtilirken, öncelikle ateşkesin sağlanması gerektiği ifade edildi.

F-35, CAATSA, F-16 ve Eurofighter Konularındaki Gelişmeler

Bakanlık kaynakları F-35, CAATSA, F-16 ve Eurofighter konularındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. F-35 programından çıkarılma sürecinin hukuksuz olduğu ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda F-35 tedarik sürecine geri dönülebileceği ifade edildi.

Son Bir Haftada Terörle Mücadele

Düzenlenen toplantıda terörle mücadelede son bir haftalık bilanço açıklandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonları sonucunda son bir haftada 21 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. 1 Ocak'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 523'e ulaştı.

Hudut Güvenliği

Son bir hafta içerisinde 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 70 şahıs yakalandı. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1.086, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı ise 15.025 oldu.

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları

Milli Savunma Bakanlığı Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Gazze'deki gelişmelere dair önemli bilgiler verdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti ve uluslararası toplumun bu duruma karşı kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.