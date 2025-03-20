15 Milyar TL'lik Mal Varlığına El Konuldu

Antalya'da C.F. liderliğindeki Tefeci Organize Suç Örgütü'ne yönelik yapılan başarılı operasyon sonucunda 45 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 15 milyar lira değerindeki otel, villa ve fabrikalara el konuldu ve dört şirkete kayyım atandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Antalya'da C.F.'nin elebaşılığını yaptığı Tefeci Organize Suç Örgütü'ne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonumuzda; 45 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

El Konulan Mülkler ve Değerleri

Operasyonlar neticesinde yaklaşık 15 milyar TL değerinde mülke el konuldu. Bu mülkler arasında şunlar yer alıyor:

1 adet beş yıldızlı otel (250 odalı)

OSB üzerinde fabrika bulunan 220 dönümlük arazi

3 adet apartman (18 daire)

2 adet büyük et entegre tesisi

29 adet villa

6 adet iş yeri

71 adet arsa/tarla

76 adet araç

Ayrıca, 4 şirkete de kayyım atandı ve adli tahkikat başlatıldı.

Organize Suç Örgütünün Faaliyetleri

Manavgat, Alanya ve Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda, suç örgütünün şu faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi:

Tefeci faizi uygulayarak mağdurları birden fazla tefeciye borçlandırmak

Çek ve senetleri şantaj, tehdit yoluyla tahsil etmek

Teminat olarak aldıkları çekleri faktoring şirketlerinden nakit paraya çevirerek yüksek komisyon almak

Soruşturmanın Detayları

Suç örgütü üyeleri hakkında; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Tefecilik, Silahla Tehdit, Kasten Yaralama, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından soruşturma başlatıldı. Operasyonlar neticesinde ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda çek/senet, tapu, satış sözleşmesi, telefon ve bellek ele geçirildi.Antalya Valimizi, Alanya, Manavgat ve Gazipaşa Kaymakamlarımızı, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamız ile MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.



