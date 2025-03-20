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Otizmli Öğrenciye Darp İddiası: Sözleşmeli Öğretmen Açığa Alındı

Bursa'da otizmli B.A.Ş. okuldan döndüğünde yüzünde ve vücudunda 54 morlukla bulundu. Aile darp raporu alarak suç duyurusunda bulundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Mart 2025 12:19, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 13:08
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Bursa'da yaşanan bu üzücü olay, otizmli bir çocuğun özel eğitim ve uygulama okulunda gördüğü şiddet iddialarını gündeme getirdi. B.A.Ş. isimli yüzde 100 engelli çocuk, okuldan döndüğünde ailesi tarafından yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde toplam 54 morluk tespit edildi. Aile, bu durumu fark edince hemen hastaneye giderek darp raporu aldı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili idari soruşturma başlattı ve çocuğun okulda düştüğünü iddia eden öğretmen S.A.'yı görevden alarak sözleşmesini feshetti.

Öğretmenin İddiaları ve Soruşturma Süreci

Sınıf öğretmeni S.A., öğrencisinin kendini yere attığını ve bu yüzden yaralandığını öne sürdü. Ancak, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, darp iddiasını ciddiyetle araştırdıklarını ve hem adli hem de idari soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Kamera görüntülerinin inceleneceği ve tanık olabilecek öğrencilerin dinleneceği açıklandı.

Ailenin Acısı ve Beklentileri

B.A.Ş.'nin babası Nizamettin Ş., çocuğunun yüzü, kafası, bacakları ve vücudunun birçok yerinde morluklar olduğunu belirterek, bu durumun ancak darp sonucu olabileceğini ifade etti. Olaydan sonra oğlunun psikolojik destek alması gerektiğini vurgulayan baba, çocuğunun konuşamadığını ve bu süreçte çok acı çektiğini dile getirdi.

  • Çocuğun yüzünde ve vücudunda toplam 54 morluk tespit edildi.
  • Aile darp raporu alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.
  • İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmen hakkında soruşturma başlattı.
  • Kamera görüntüleri izlenecek ve tanıklar dinlenecek.
  • Aile, psikolojik destek talep ediyor.

Olayın aydınlatılması için yetkililer tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçları merakla bekleniyor. Aile, çocuklarının maruz kaldığı durumun sorumlularının cezalandırılmasını istiyor.


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