Yavaş: 'Hepimiz Sandığa Gideceğiz ve Tepkimizi Göstereceğiz'

İBB'ye yönelik soruşturmada bazı şüpheliler itirafçı olmak istedi
İBB'ye yönelik soruşturmada bazı şüpheliler itirafçı olmak istedi
RTÜK'ten TV kanallarına üst sınırdan 'İBB soruşturması' cezası
RTÜK'ten TV kanallarına üst sınırdan 'İBB soruşturması' cezası
'Yeşil reçeteli ilaç' operasyonu: 2'si sağlık görevlisi 3 tutuklama
'Yeşil reçeteli ilaç' operasyonu: 2'si sağlık görevlisi 3 tutuklama
AK Parti'den gözaltılara yönelik ilk açıklama
AK Parti'den gözaltılara yönelik ilk açıklama
Rekabet Kurulu, Teknosa ve MediaMarkt'a Soruşturma Açtı
Rekabet Kurulu, Teknosa ve MediaMarkt'a Soruşturma Açtı
Bakanlık 687 Şehit Yakını ve Gaziyi Kamuya Atadı
Bakanlık 687 Şehit Yakını ve Gaziyi Kamuya Atadı
Otizmli Öğrenciye Darp İddiası: Sözleşmeli Öğretmen Açığa Alındı
Otizmli Öğrenciye Darp İddiası: Sözleşmeli Öğretmen Açığa Alındı
MSB: PKK'nın Kendini Feshetmesi Gerekiyor
MSB: PKK'nın Kendini Feshetmesi Gerekiyor
Arzum'a rekabet soruşturması açıldı
Arzum'a rekabet soruşturması açıldı
Operasyon sonrası Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
Operasyon sonrası Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
Şimşek'ten işsizlik oranına yorum 'Son 12 yılın en düşüğü'
Şimşek'ten işsizlik oranına yorum 'Son 12 yılın en düşüğü'
2024 yılı işsizlik rakamları açıklandı!
2024 yılı işsizlik rakamları açıklandı!
Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlara 37 Gözaltı
Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlara 37 Gözaltı
İzmir'de FETÖ Operasyonu: 9 Polis Gözaltında
İzmir'de FETÖ Operasyonu: 9 Polis Gözaltında
572 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Yakalandı
572 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Yakalandı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Buzlanma Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Buzlanma Uyarısı
Düşük gelirlilere 'mikro' sigorta
Düşük gelirlilere 'mikro' sigorta
14 ilde eğitime ara verildi
14 ilde eğitime ara verildi
Yapay Zeka ile Vergi Denetiminde Yeni Dönem Başlıyor
Yapay Zeka ile Vergi Denetiminde Yeni Dönem Başlıyor
Google'ın algoritma değişikliği TBMM'de görüşülecek
Google'ın algoritma değişikliği TBMM'de görüşülecek
SPK'dan Borsada İşlem Gören Şirketler İçin Yeni Adım
SPK'dan Borsada İşlem Gören Şirketler İçin Yeni Adım
İmamoğlu'nun ortağı olduğu inşaat şirketine el konuldu
İmamoğlu'nun ortağı olduğu inşaat şirketine el konuldu
Ali Nuhoğlu 40 milyon TL'yle kaçarken yakalandı
Ali Nuhoğlu 40 milyon TL'yle kaçarken yakalandı
DMM'den 'Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildi' iddialarına açıklama
DMM'den 'Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildi' iddialarına açıklama
Erdoğan: Fahiş fiyatla mücadelemiz sürecek
Erdoğan: Fahiş fiyatla mücadelemiz sürecek
İmamoğlu ve İBB'ye yönelik soruşturmanın detayları
İmamoğlu ve İBB'ye yönelik soruşturmanın detayları
İmamoğlu ile 27 kişinin diploması neden iptal edildi?
İmamoğlu ile 27 kişinin diploması neden iptal edildi?
RTÜK, İBB soruşturmalarına ilişkin yayınları incelemeye aldı
RTÜK, İBB soruşturmalarına ilişkin yayınları incelemeye aldı
Borsa günü sert düşüşle tamamladı
Borsa günü sert düşüşle tamamladı
Dolar ve avro günü rekorla tamamladı
Dolar ve avro günü rekorla tamamladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Yavaş: 'Hepimiz Sandığa Gideceğiz ve Tepkimizi Göstereceğiz'

Mansur Yavaş, Saraçhane'de yapılacak mitinge katılacağını ve sandıkta tepkilerini göstereceklerini açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Mart 2025 12:41, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 12:42
Yazdır

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evinde Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti. Mansur Yavaş, 'CHP'de para sayma görüntüleri' ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'na moral vermek amacıyla ziyarette bulundu.

Sığınacağımız Tek Liman Hukuktur

ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Hukuksuzluk karşısında üzgünler tabii ama çok moralliler. İnşallah sağ salim eve dönmesini bekliyorlar. Bizler de gereken desteği vereceğiz. Ailece kendilerine destek veriyoruz. Sadece kendi ailemiz değil, bütün CHP ailesi ve bütün Türk milleti yaşananları görüyor. Mutlaka onlar da kalben de olsa destekte bulunacaklardır. İnşallah hukuk işler. Tek temennimiz o çünkü Türkiye'de siyasallaşmış bir yargı var. En azından yargının vereceği kararlarla bu konuda da güven vermesi lazım. Bekliyoruz yine de güveneceğimiz tek yer, sığınacağımız tek liman hukuktur. İnşallah gereği yapılır. Üzücü olan şudur; daha önce Ekrem Bey 2-3 defa ifadeye çağrılmıştır ve koşarak gitmiştir. Yine aynısı yapılabilirdi. Sanki bir terörist yakalanıyor gibi 20 kadar araçla gelinip evin bu şekilde aranması ve apar topar götürülmesi hiç uygun düşmemiştir. Hukuken de uygun değildir. Davet edilseydi Ekrem Bey giderdi. İnşallah artık hukukun geçerli olduğu zamanlara hep beraber kavuşacağız" diye konuştu.

Hepimiz Sandığa Gideceğiz ve Tepkilerimizi Göstereceğiz

Yavaş, "Akşam vakti de Saraçhane'deyiz. Özgür Bey ile beraber yine aynı şekilde miting yapılacak. Herkes kalbinden geçenleri ve protestolarını akşam bildirecek. Cumhurbaşkanı adaylığını konuşacak süreçte değiliz. Şu an bunların yeri değil. Henüz Genel Başkan ile görüşmedim ama sandıkları kuruyorlar. Ben dahil hepimiz sandığa gideceğiz ve güçlü bir şekilde tepkilerimizi göstereceğiz" dedi.Bu gelişmeler ışığında, Mansur Yavaş ve CHP üyeleri, hukukun üstünlüğüne olan inançlarını koruyarak, demokratik tepkilerini sandıkta göstermeyi planlıyorlar.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber