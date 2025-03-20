Yılmaz: İşsizlik 2012 Sonrası En Düşük Seviyede

Türkiye ekonomisi son yıllarda önemli bir dönüşüm süreci yaşamaktadır. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın belirttiği gibi, işsizlik oranının 2024 yılında yüzde 8,7'ye inmesi, ekonomik iyileşmenin önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerinin de ötesinde bir başarı olarak değerlendirilmektedir. İşsizlik oranının 2012 sonrası en düşük seviyeye gerilemesi, istihdam politikalarının etkinliğini göstermektedir. Ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği için bu tür olumlu gelişmelerin devam etmesi büyük önem taşımaktadır.