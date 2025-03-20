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Bakanlık 687 Şehit Yakını ve Gaziyi Kamuya Atadı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit yakınları ve gazilerin kamuya atanmasını sağladı. Bakan Göktaş, atamaların önemini vurguladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Mart 2025 13:01, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 14:02
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 687 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasını gerçekleştirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlıkta düzenlenen törende şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesine tanıklık etti. Bakan Göktaş, yeni görevlerine başlayan şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına hayırlı olsun dileklerinde bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Şehitlerimizin aileleri bizim ailemizdir. Gazilerimiz bizim onurumuzdur. Sizler, vatan için gösterdiğiniz fedakarlık ve cesaretle milletimizin gönlünde değerli bir yere sahipsiniz."

Kamuda İstihdam Hakkının Genişletilmesi

Eğitimden sağlığa, istihdamdan ulaşıma kadar birçok alanda hizmetlerimizi büyük bir özveriyle sürdürdüklerini belirten Göktaş, "Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz en anlamlı çalışmalardan biri kamuda istihdam hakkının kapsamının genişletilmesidir." dedi. Bu çabaların sonucu olarak bugün gerçekleştirilen atamalarla birlikte toplam 51 bin 317 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdam edildiğini açıkladı.

2025 Aile Yılı'nda Devam Eden Destekler

Bakan Göktaş, 2025 Aile Yılı'nda da sundukları hizmetlerle şehit yakınları, gaziler ve gazi ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Konuşmaların ardından noter huzurunda çekilen kura ile 687 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi.

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