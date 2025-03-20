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Yolcu Otobüsü Kara Saplandı: 22 Kişi Kurtarıldı

Yozgat'tan Çorum'a giden otobüs kara saplandı. Jandarma ve kurtarma ekipleri, 22 yolcuyu güvenli bir şekilde tahliye etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2025 12:59, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 13:01
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Yolcu Otobüsü Kara Saplandı: 22 Kişi Kurtarıldı

Yozgat'ta kara saplanan yolcu otobüsünde mahsur kalan 22 yolcu, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Yozgat'tan Çorum yönüne seyreden sürücüsü öğrenilemeyen 61 S 1238 plakalı yolcu otobüsü, Deremumlu köyü mevkisinde refüjdeki kara saplandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Otobüsteki 22 yolcu, jandarma ekipleri tarafından dinlenme tesisine götürülürken araç, ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekipler, sürücüleri buzlanma ve kar yağışı nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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