İBB'de Yolsuzluk ve Terör Soruşturması: Milyonlarca Lira Ele Geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında önemli gelişmeler yaşanıyor. Gözaltına alınan şüpheli Ali N ve firari olarak aranan Emrah B'nin adreslerinde yapılan aramalarda milyonlarca lira ele geçirildiği bildirildi. Soruşturma, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında çeşitli suçlamalarla devam ediyor. Bu suçlamalar arasında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" gibi ciddi iddialar bulunuyor.

Ele Geçirilen Milyonlarca Lira

Polis ekipleri, Ali Nuhoğlu ve Emrah B'nin adreslerinde yaptığı aramalarda önemli miktarda para ele geçirdi. Bu paralar, polis kamerası ile kayıt altına alınarak delil olarak dosyaya eklendi. Operasyon, B'nın yurt dışına kaçmasından iki hafta sonra gerçekleşti. Şüpheli B'nın, Medya AŞ üzerinden 2022-2024 yılları arasında 60'tan fazla ihale aldığı tespit edildi.

Firari B'nin İhale Ağı

Emrah B'nin, KİPTAŞ ve Kültür AŞ'den birçok ihale aldığı ve bu ihaleleri kendi üzerine kurduğu firmalar aracılığıyla gerçekleştirdiği belirlendi. Ayrıca, yanında çalışan yaklaşık 35 kişinin adına reklam firmaları kurarak bu ihalelere katıldığı, firmaların çoğunun aynı adreslerde olduğu ve aynı dosyalara fiyat teklifi verdikleri ortaya çıktı.