Üniversiteli Kıza Taciz Girişiminde Bulunan Şahıs Gözaltında

Avcılar'da bulunan bir kız yurduna, kendisini mutfak görevlisi olarak tanıtarak giren M.K. (57), daha önce takip ettiği bir kız öğrenciye arkadaşlık teklifinde bulundu. Genç kızın tepkisi ve diğer öğrencilerin yardım istemesi üzerine, güvenlik görevlileri şüpheliyi yakalayarak polise teslim etti. Olay, saat 07.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdunda meydana geldi. İddiaya göre, M.K. kendisini 'mutfak görevlisi' olarak tanıtarak yurda giriş yaptı ve katlardaki odaları tek tek dolaştı. M.K., bir süredir takip ettiği üniversiteli kız öğrencinin bulunduğu odaya girip arkadaşlık teklifinde bulundu. Genç kızın tepkisi ve diğer öğrencilerin yardım istemesi üzerine yurt güvenlik görevlileri M.K.'yi yakaladı. Şüpheli, ihbar üzerine gelen polis ekibine teslim edildi. Gözaltına alınan M.K.'nin uyuşturucu da dahil olmak üzere birçok suç kaydı bulunduğu öğrenildi.