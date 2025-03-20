Konya'da Ramazan Davulcuları Arasında Kavga: 15 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde, akraba olan ramazan davulcuları arasında çıkan kavgada 15 kişi yaralandı. Olay, Merkez Camisi önünde, akraba iki grup arasında bahşiş meselesinden çıkan tartışma ile başladı. Tartışmanın sopalı, demirli ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.