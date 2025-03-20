AK Parti'den gözaltılara yönelik ilk açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, Özgür Özel'in süreç başladığından itibaren bu durumu Cumhurbaşkanımız ve partimiz tarafından CHP'ye darbe girişimi olarak nitelendirdiğini belirtti. Özel'in kullandığı ifadelerin ciddi bir soruna işaret ettiğini vurguladı.

Özgür Özel'in Siyasi Tavrı

Çelik, dosya hakkında bilgileri olmadığını ifade ederken, Özel'in siyasetin nerede ve nasıl duracağını bilmediğini dile getirdi. AK Parti'nin adının darbeyle ayrı yazıldığını belirten Çelik, Özel'in partilerini darbecilikle suçlayacak kapasiteye ve dayanağa sahip olmadığını söyledi. Özel'in normalleşme çağrısına umutlandıklarını ancak bu umudun boşa çıktığını belirtti.

"Mutfakta Yassıada Zihniyeti Duruyor"

Özel'in darbe girişimlerini merak ediyorsa, CHP'nin tarihinde bunların bulunduğunu belirten Çelik, AK Parti'nin karanlık vesayetle ilişkisinin olmadığını vurguladı. Defalarca hür seçimlerde Cumhurbaşkanına destek verildiğini hatırlatan Çelik, "Biz, sizin gibi siyaseti illegal yollara dizayn etmeye değil kendi kaderimizi çizmiş bir partiyiz," dedi. Cumhurbaşkanına yönelik sözlerin utanç olarak geri döneceğini söyledi.

CHP İçerisinde Tartışılan İddialar

Çelik, yolsuzluk ve terörle ilgili yürütülen soruşturmada ortaya çıkan iddiaların CHP tarafından zaten konuşulduğunu belirtti. Bu iddiaların CHP'liler tarafından ortaya atıldığını ve Özel'in kendi partisindeki iddialara cevap vermesi gerektiğini ifade etti. "Ben CHP'li belediyelere kefilim" diyebiliyor mu?" sorusunu yöneltti.

CHP'nin İç Süreçleri ve Türkiye'nin Resmi Süreçleri

CHP'nin iç süreçlerini Türkiye'nin resmi süreçleriyle karıştırdığını belirten Çelik, kendi içlerindeki sandığı Türkiye'nin resmi sandığı sandıklarını söyledi. Seçime daha üç yıl varken, CHP'nin resmi seçimi kendi iç seçimi zannedip demokrasiye zarar verdiğini ifade etti.CHP'liler tarafından gündeme gelen bu iddiaların, Türkiye'de sivil bir darbe niteliğinde olduğunu belirten Çelik, Özel'in konuşmasının CHP'li seçmene sivil bir darbe olduğunu söyledi. Masumiyet karinesinin esas olduğunu hatırlattı.