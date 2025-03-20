Ticaret Bakanlığı'ndan İhracata Destek: Ekonomik Büyüme Hedefleniyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ekonomi programının olumlu sonuçlar verdiğini belirtti. Bakan Bolat, iş gücü istatistikleri hakkında yaptığı açıklamada, 2024 yılında işsizlik oranının yüzde 8,7 ile son 12 yılın en düşük seviyesine ulaştığını ifade etti. İstihdam edilen kişi sayısı, 2024 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık 1 milyon kişi artarak tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı. İstihdam oranı ise yüzde 49,5 olarak gerçekleşti. Bu başarıların, hükümetin ihracat, üretim, yatırım, istihdam ve sürdürülebilir cari işlemler dengesine yönelik ekonomi programının bir sonucu olduğunu vurguladı.

İhracat Sanayi Üretimini ve İstihdamı Destekliyor

Bakan Bolat, ihracatın sanayi üretimi ve istihdam üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı. İş gücüne katılma oranının erkeklerde yüzde 72, kadınlarda ise yüzde 36,8 olduğunu belirtti. Genç nüfustaki işsizlik oranı ise yüzde 16,3 olarak tahmin edildi. Sektörel dağılımda, tarım yüzde 14,8, sanayi yüzde 20,7, inşaat yüzde 6,6 ve hizmet sektörü yüzde 57,9 pay aldı.

Çalışmaya Devam Edeceğiz

2024 yılında sektörler bazında istihdam artışları yaşandığını belirten Bolat, tarımda 132 bin, sanayide 35 bin, inşaatta 165 bin ve hizmet sektöründe 656 bin kişinin istihdam edildiğini aktardı. Mal ihracatı 2024 yılında 261,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken, hizmet ihracatı ise 115,2 milyar dolar oldu. Bu sayede cari işlemler açığı önemli ölçüde azaldı ve GSYH içindeki payı yüzde 0,8'e geriledi. Bakanlık olarak ihracat performansını artırmak ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.