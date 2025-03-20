Yaşlı adama hakaret etti! Tekme tokat dövülüp metrodan atıldı
Bursa'da toplu taşıma aracına binen yolcu, yaşlı kişiyle tartışınca diğer yolcular tarafından darbedilip, tekmelenerek dışarı atıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2025 14:41, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 14:51
Olay, Kestel-Üniversite hattında sefer yapan BursaRay'da meydana geldi. İddiaya göre, Şehreküstü, metro istasyonunda toplu taşıma aracına binen kişi, yaşlı bir yolcuyla tartışıp kendisine hakaret etti.
Yaşlı adama hakaret edildiğini fark eden diğer yolcular ise şahsa tepki göstermeye başladı. Tansiyonun artmasıyla öfkeli kalabalık, yaşlı adamla tartışan kişiyi tekme tokat dövüp dışarı attı. O anlar kameraya anbean yansıdı.
Diğer yolcuların tepki gösterdiği, erkek yolcu, metro Şehreküstü İstasyonu'na geldiğinde tekme tokat dövülüp dışarı atıldı.