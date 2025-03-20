İBB'de Yolsuzluk Soruşturması: Capacity AVM Sahiplerinden 5 Milyon Avro Rüşvet İddiası!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamındaki gelişmeler dikkat çekiyor. Soruşturma, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheliyi kapsıyor ve suçlamalar arasında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi ağır iddialar bulunuyor.

Rüşvet İddiaları ve Para Cezası

Tanık beyanlarına göre, firari şüpheli Ertan Y. ve gözaltındaki Süleyman A'in, Capacity AVM sahiplerinden rüşvet istediği öne sürülüyor. İddialara göre, rüşvet verilmediği takdirde AVM'ye depreme dayanıksız olduğuna dair belediye encümen kararı aldırılacağı tehdidi yapılmış. Ayrıca, rüşvet teklifine olumsuz yanıt verilmesi üzerine belediye tarafından 197 milyon lira para cezası kesildiği iddia ediliyor.

Depreme Dayanıksız Raporu ve Hukuksuz Ceza

AVM'nin depreme dayanıksız olduğuna ilişkin rapor alındığı iddiasıyla ilgili olarak, İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu karara rağmen belediyenin hukuksuz şekilde para cezası kestiği öne sürülüyor.

Firari Şüpheli Ertan Y.

Ertan Y'ın, soruşturmayı bildiği için cep telefonunu eşinin çantasına koyarak polis takibinden kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Y'ın oturduğu sitenin başka bir kapısından kaçtığı ve illegal yollarla yurt dışına kaçtığı değerlendiriliyor.

Gözaltılar ve Firariler

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 83 kişi gözaltına alındı, 10 kişi firari ve 7 kişi yurt dışında bulunuyor. Ayrıca, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada da 4 kişi gözaltına alındı, 3 kişi firari durumda.