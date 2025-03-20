TBMM Genel Kurulu Toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Önder, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, "Mesleki ve teknik eğitim öğrencilerine verilen devlet teşvikleri" hakkında konuştu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu alanda önemli adımlar attığını belirten Cıngı, Mesleki Eğitim Politika Belgesi'nin açıklandığını hatırlattı ve öğrencilerin temel mesleki beceriler kazanmasının hedeflendiğini vurguladı.

Mesleki Eğitimin Oranı ve Teşvikler

Cıngı, mesleki eğitimin ortaöğretimdeki oranının yüzde 36 olduğunu belirtti. Mesleki eğitimdeki devlet teşviklerinin artırıldığını dile getiren Cıngı, meslek lisesi mezunları için teknoloji, turizm, sanat ve tasarım fakültelerinde özel kontenjanlar ayrıldığını anlattı. Nitelikli iş gücü istihdamının artırılması için çalışmalar yapıldığını da ifade etti.

Yargının Tarafsızlığı ve Kuvvetler Ayrılığı

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, "yargının tarafsızlığının tehdit altında olduğunu, kuvvetler ayrılığının sağlanamadığını" öne sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını hatırlatan Akalın, yaşananların tedirginlik oluşturduğunu, hukuk ve demokrasiye olan güvenin sarsıldığını savundu.

Almanya'da Irkçılık ve Yabancı Karşıtlığı

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, "Almanya'da Türk ve Müslümanlara karşı işlenen cinayetler ve ırkçılık" hakkında konuştu. Almanya'da yabancı karşıtlığı ve ırkçılığın arttığını belirten Yüksel, önceki yıllarda Türklerin öldürüldüğünü hatırlattı. Almanya'da camilere tehdit mesajları gönderildiğini, yaşananların psikolojik baskı oluşturduğunu ifade ederek, Alman hükümetinin bu konuda tedbir alması gerektiğini söyledi.

Genel Kurulda Tartışma

Genel Kurulda, yerinden söz alan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ın, terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden finans sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanan eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'le ilgili açıklamaları üzerine tartışma yaşandı. CHP milletvekilleri, Baykan'ın konuşması sırasında sıralara vurdu.Başka bir milletvekili konuştuğu sırada Baykan ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır birbirlerine laf attı. Daha sonra ayağa kalkan Başarır, AK Parti sıralarına doğru kolonya şişesi fırlattı. Meclis Başkanvekili Önder, diğer milletvekillerinin ayağa kalkarak sıralarının önlerine yürümesi ve tartışmanın devam etmesi üzerine birleşime ara verdi. Tartışma, verilen ara sırasında da devam etti.