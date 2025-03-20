Çorlu'da Feci Kaza: Sırp Dansçı Hayatını Kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Sırp dansçı Srdjan Budic (30) hayatını kaybetti, 3 arkadaşı yaralandı. Kaza, TEM Otoyolu Çorlu gişeler mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Sırp dansçı Srdjan Budic'in kullandığı BG 2043 DB Sırbistan plakalı otomobil, köprünün beton ayağına çarptı. İhbarla bölgeye otoyol jandarması, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Budic ile araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Budic, kurtarılamadı.

İstanbul'a Etkinlik İçin Gelmişler

Diğer yandan Srdjan Budic'in yanındaki 3 arkadaşı ile İstanbul'da bir etkinliğe katılmak üzere Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Budic'in, 16-19 Ocak tarihlerinde yine İstanbul'da düzenlenen Lindy Hop-Jazz Festivali'ne de katıldığı ortaya çıktı. Budic'in, buradaki deneyimlerini sosyal medya hesabından da paylaştığı görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.