Ulaştırma Bakanı Pulathane Bulvarı Projesini İnceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pulathane Bulvarı projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Akçaabat'ın Yıldızlı Mahallesi'nden başlayarak Yenimahalle'de sona erecek olan bu proje, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda ve üç kesim halinde yürütülmektedir. Bakan Uraloğlu, projenin 1'inci ve 2'nci kesimlerinin tamamlandığını ve toplamda 8 kilometrelik bir kısmın bitirildiğini belirtti. Bu proje, Akçaabat şehir içi trafiğinin düzenlenmesi ve Giresun-Trabzon Devlet Sahil Yolu üzerinden yoğunluğun azaltılması amacıyla hayata geçirilmektedir.

Akçaabat'ın Trafik Sorunlarına Çözüm

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Samsun'dan Sarp'a kadar olan şehir geçişlerinde Akçaabat'ın en yoğun noktalardan biri olduğunu vurguladı. Sahil Yolu'nun 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritli olmasına rağmen, günlük trafik yoğunluğunun 40-50 binler seviyesinde olduğunu belirtti. Bu nedenle Pulathane Bulvarı, Akçaabat'ın güney bölümündeki yerleşim yerlerinin kullanımı ve doğu-batı aksındaki ulaşımın sağlanması amacıyla alternatif bir yol olarak değerlendirilmektedir.

Yeni Alt Geçit Projesi

Bakan Uraloğlu, Akçaabat Belediyesi ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile birlikte trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yeni bir alt geçit projesi başlattıklarını duyurdu. Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu projenin hızla hayata geçirileceğini ifade etti. Alt geçit projesi, transit gidenlerin daha rahat bir şekilde geçiş yapabilmesini sağlarken, Akçaabatlılar ve çevredeki sürücüler için de daha kısa yoldan güneye ulaşım imkanı sunacaktır.

Akçaabat'ın Yıldızlı Mahallesi'nden başlayan proje, Yenimahalle'de sona ermektedir.

Yaklaşık 10 kilometrelik bir uzunluğa sahip olan bu proje, üç kesim halinde yürütülmektedir.

1'inci ve 2'nci kesimlerin tamamlanmasıyla toplamda 8 kilometrelik kısım bitirilmiştir.

Bakan Uraloğlu, projelerin kısa zamanda tamamlanarak hizmete açılacağını ve bu sayede Akçaabat'ın trafik sorunlarının önemli ölçüde çözüme kavuşacağını belirtti.