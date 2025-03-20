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Alanyaspor, Teknik Direktör Sami Uğurlu ile Vedalaştı

Alanyaspor, teknik direktör Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Başkan Hasan Çavuşoğlu, Uğurlu'ya teşekkür etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2025 15:25, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 15:27
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Alanyaspor, Teknik Direktör Sami Uğurlu ile Vedalaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Sayın Uğurlu'ya teşekkür ederek, plaket takdim etti. Sayın Uğurlu ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Alanyaspor'un Sami Uğurlu Dönemi

Teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Sami Uğurlu yönetiminde Alanyaspor, 16 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 22 gol atıp kalesinde 16 gol gören Akdeniz temsilcisi, son 6 müsabakanın sadece birini kazanabildi ve 5'inden yenilgiyle ayrıldı.

Alanyaspor'un Performansı

  • 16 maçta 6 galibiyet
  • 3 beraberlik
  • 7 mağlubiyet
  • 22 gol attı
  • 16 gol yedi
  • Son 6 maçta yalnızca 1 galibiyet
  • 5 yenilgi


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