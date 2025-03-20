Bakan Kacır: 22 yıl önce İHA nedir bilmezdik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı'da yaptığı konuşmada Türkiye'nin insansız hava araçları (İHA) konusunda nasıl öncü bir ülke haline geldiğini vurguladı. Bakan Kacır, 2002 yılından önce İHA'ların pek bilinmediğini, ancak bugün Türkiye'nin bu alanda dünya çapında tanınan bir ülke olduğunu belirtti. Kacır, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde gerçekleşen Teknokent açılışına katıldı ve burada AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililere seslendi.

Türkiye'nin Savunma Sanayiindeki Başarıları

Bakan Kacır, Türkiye'nin savunma sanayiinde yerli üretimin payını yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkardığını ve dışa bağımlılığı önemli ölçüde azalttığını ifade etti. "22 yıl önce İHA nedir bilmezdik" diyen Kacır, bugün Türk İHA'larının savaş paradigmalarını değiştirdiğini ve Türk milletinin bu alanda büyük başarılara imza attığını söyledi.

Çankırı'daki Yatırımlar ve Gelişmeler

Çankırı'daki yatırımlar hakkında bilgi veren Kacır, bu şehirde 5 yeni organize sanayi bölgesi kurulduğunu belirtti. Bugün Çankırı'da 12 bin 530 kişinin sanayi bölgelerinde istihdam edildiğini ve bakanlık olarak 930 milyon lira altyapı desteği sağladıklarını açıkladı. Ayrıca Çankırı'ya bir Teknopark ve bir Ar-Ge merkezi kazandırdıklarını da sözlerine ekledi.

KOSGEB desteği ile 2 bin 700'den fazla işletmeye 471 milyon lira destek sağlandı.

TÜBİTAK destek programları kapsamında 88 bilimsel projeye ve 322 bilim insanına 269 milyon lira destek verildi.

Çankırı'da 463 yatırım için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile 159 projeye 675 milyon lira destek sağlandı.





Gelecek Dönem Projeleri

Çankırı'nın, Türkiye'nin yeni sanayisinde önemli bir rol üstleneceğini belirten Kacır, tuzdan katma değeri yüksek yeni sanayi ve kimya ürünleri üretimine yönelik projelerin hayata geçirileceğini duyurdu. Ayrıca tarım ve hayvancılıkta verimliliği artıracak adımların hızlandırılacağını ve motorlu kara taşıtları için parça üretimine yönelik yatırımların artırılacağını söyledi.