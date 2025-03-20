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RTÜK'ten TV kanallarına üst sınırdan 'İBB soruşturması' cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sorumlu yayıncılık anlayışına uymayan NOW TV, SZC TV, HALK TV ve Tele1 kanallarına üst sınırdan ceza uyguladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2025 15:52, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 15:52
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RTÜK'ten TV kanallarına üst sınırdan 'İBB soruşturması' cezası

RTÜK, Üst Kurul toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantıda Halk TV, SZC TV, Tele1, NOW TV ve Akıllı TV kanallarına yayın ihlalleri dolayısıyla idari yaptırım kararı çıktı.

Halk TV'ye Dil Kullanımından Dolayı Ceza

RTÜK Üst Kurul toplantısında, Halk TV'deki Rota adlı programa konuk olarak katılan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un küfür ve argo içeren ifadeleri nedeniyle ceza verildi. Argo ifadeler nedeniyle 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan

"Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez."

hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle üst sınırdan ceza verildi.

İslam Alemini Hedef Alan İfadelere Ağır Ceza

Toplantıda SZC TV'deki "Öncesi Sonrası" isimli haber bülteni ile Tele1 ekranlarında Merdan Yanardağ ve Emre Kongar'ın sunduğu "18 Dakika" isimli programlara İslam alemini hedef alan ve mezhep çatışmasını körükleyen ifadelerden dolayı ceza verildi.

  • SZC TV'de "Suriye'de camilerde Alevilerin katli vacip türü fetvaları" şeklinde ifadeler yer aldı.
  • Tele1'de Merdan Yanardağ'ın "Bu nedenle İslam Dünyası'nın o maalesef büyük Orta Çağı devam ediyor..." şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.

Bu ifadeler nedeniyle 6112 sayılı Kanun 8. maddesinde;

"Irk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasi ve felsefi düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez."

hükmünü ihlal gerekçesiyle üst sınırdan ceza uygulandı.

RTÜK'ten Sohbet ve Arkadaşlık Hattı Tanıtımına Ceza

Üst Kurul toplantısında Akıllı TV'ye

"Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı ve/veya buluşturulduğu türden programlara... sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez..."

hükmüne aykırı yayınlar yapıldığı için on gün yayın durdurma müeyyidesi uygulandı.

Halkı Sokağa Çağıran Yorumlar Affedilmedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ile ilgili bazı yayıncı kuruluşların 6112 sayılı Kanun'a göre yayın ihlalleri yaptığı tespit edilmişti. Bu nedenle Üst Kurul toplantısında NOW TV'ye İlker Karagöz ile Çalar Saat, Halk TV'ye Kürşad Oğuz ile ROTA gibi programlar nedeniyle üst sınırdan yaptırım uygulandı.RTÜK uzmanlarınca yapılan incelemelerde bu programlarda yorum ve analizlerin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı belirtildi. Ayrıca vatandaşlar sokağa çağrılarak milli güvenlik kamu düzeni ve kamu güvenliğinin tehlikeye atıldığı ifade edildi.

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