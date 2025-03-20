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TBMM'de gerilim: CHP'li Başarır'a kolonya şişesi cezası

TBMM Genel Kurulunda CHP'li Ali Mahir Başarır'a kolonya şişesi fırlatması nedeniyle uyarma cezası verildi. Olayın detayları ve tepkiler haberimizde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2025 16:17, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 16:31
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TBMM Genel Kurulu'ndaki tartışmalar sırasında kolonya şişesi fırlatan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a uyarma cezası verildi. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Başarır'ın kolonya şişesi fırlatmasının ardından verilen ara sonrasında oturumu yeniden açtı. Yaşananları nahoş hadise olarak nitelendiren Önder, böyle bir fiziki davranışın bir grup başkanvekili tarafından yapılmasının, olayın vahametini artırdığını vurguladı. Fırlatılan kolonya şişesini kavaslar aracılığıyla CHP'li Başarır'a gönderen Önder, kolonyanın atılmak için değil, ikram edilmek için olduğunu söyledi. Önder, Başarır'dan verilecek bir arada özür eşliğinde AK Parti milletvekillerine kolonya ikram etmesini istedi.Daha sonra söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Başarır'ın, herkesin gözü önünde kolonya şişesini kendilerine doğru fırlattığını aktardı. Zengin,

Ali Mahir Bey, Genel Kurulda özür dilemelidir. Aleni yaptığı bu eylemin karşılığını aleni olarak ifade etmelidir, özür dilemelidir.

dedi.

Özür Dilememe Tavrı ve İddialar

Bunun üzerine söz alan Başarır, hassas bir dönemden geçildiğini hatırlattı. Partilerinin ve 86 milyonun büyük bir üzüntü ve kızgınlık içerisinde olduğunu dile getiren Başarır, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ın yürütülen bir soruşturma dosyası hakkında konuştuğunu kaydetti. Kolonya şişesini AK Parti sıralarına doğru değil, başka bir yere doğru attığını savunan Başarır, gizlilik kararı olan dosya hakkında konuşulup, cezaevinde bulunan suçsuz insanların hedef gösterildiğini ileri sürerek, Özür de dilemiyorum. dedi.

Oturumun Yeniden Açılması ve Tartışmalar

Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Önder, oturuma ara vererek, grup başkanvekillerini görüşmeye davet etti. Daha sonra oturumun yeniden açılması üzerine grup başkanvekilleri tartışmalara yönelik değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, Başarır'ın özür dilemesine yönelik talebini tekrarladı.

Sükuneti ve Çalışma Düzenini Bozmadan Uyarma Cezası

CHP Grup Başkanvekili Başarır da özür dilemeyeceğini yineleyerek, kendisine ceza verilmesini istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığını hatırlatan Başarır, bunlara tepki vereceklerini söyledi. Yapılan konuşmaların ardından kararını açıklayan Meclis Başkanvekili Önder,

İki önceki oturumdaki Sayın Ali Mahir Başarır'ın eylemi İçtüzük'ün 157. maddesinin birinci fıkrasının iki numaralı bendinde yer alan sükuneti ve çalışma düzenini bozma kapsamında olup, uyarma cezası gerektirdiğinden kendisine İçtüzük'ün 158. maddesine göre uyarma cezası veriyorum.

dedi. Uyarma cezasının verilmesinin ardından Başarır ile AK Parti milletvekilleri arasında kısa süreli tartışmalar yaşandı.

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