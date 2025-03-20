Bakan Tekin: Akademi Eğitim Merkezleri için planlarımız hazır
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Akademi Eğitim Merkezleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, İstanbul ve Ankara'da yeni Akademi Eğitim Merkezleri açılacağını duyurdu. İzmir, Antalya gibi illerde dönüşüm süreci devam ediyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mart 2025 16:25, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 16:28
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığın ÖğretmenİZ platformunun konuğu oldu. Bakan Tekin, Akademi Eğitim Merkezleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Tekin'in Akademi Eğitim Merkezlerine Dair Açıklamaları
Bakan Tekin,
Herhangi bir ilde kesinlikle açacağız ya da açmayacağız gibi bir durumumuz şu an yok.
dedi. Bu kapsamda, bazı illerde mevcut olan hizmet içi eğitim merkezlerini dönüştürdüklerini belirtti. Özellikle İstanbul ve Ankara'da yeni eğitim merkezlerinin açılacağı ifade edildi.
Akademi Eğitim Merkezlerinin Planlanan İlleri
- İstanbul
- Ankara
- İzmir
- Antalya
- Gaziantep
- Malatya
Bakan Tekin, 8-10 ilde daha tespitlerin yapıldığını ve bu illerdeki merkezlerin dönüştürüleceğini belirtti. Tekin, 1 Eylül'e kadar Akademi Eğitim Merkezlerini hazır hale getireceğiz. dedi. Tekin ayrıca, eğitim merkezlerinde konaklama imkanlarının olmasına da özen gösterdiklerini ekledi.