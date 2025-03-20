Bakan Tekin: Akademi Eğitim Merkezleri için planlarımız hazır

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığın ÖğretmenİZ platformunun konuğu oldu. Bakan Tekin, Akademi Eğitim Merkezleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin'in Akademi Eğitim Merkezlerine Dair Açıklamaları

Bakan Tekin,

Herhangi bir ilde kesinlikle açacağız ya da açmayacağız gibi bir durumumuz şu an yok.

dedi. Bu kapsamda, bazı illerde mevcut olan hizmet içi eğitim merkezlerini dönüştürdüklerini belirtti. Özellikle İstanbul ve Ankara'da yeni eğitim merkezlerinin açılacağı ifade edildi.

Akademi Eğitim Merkezlerinin Planlanan İlleri





İstanbul

Ankara

İzmir

Antalya

Gaziantep

Malatya

Bakan Tekin, 8-10 ilde daha tespitlerin yapıldığını ve bu illerdeki merkezlerin dönüştürüleceğini belirtti. Tekin, 1 Eylül'e kadar Akademi Eğitim Merkezlerini hazır hale getireceğiz. dedi. Tekin ayrıca, eğitim merkezlerinde konaklama imkanlarının olmasına da özen gösterdiklerini ekledi.